Dresden

Die Ruinenreste des Grundschlösschens in Dresden-Mockritz am Münzteichweg wuchern mehr und mehr zu. „Privatgrundstück. Betreten verboten!“ verkündet ein Schild. Und ein anderes „Ausfahrt Tag und Nacht freihalten“. Doch hier fährt schon lange keiner mehr rein und raus.

Zufahrt zum Grundschlösschen. Quelle: Catrin Steinbach

1394 wird eine Mühle am Kaitzbach urkundlich erwähnt. „1621 ließ Kurfürst Johann Georg I. zur Verstärkung der Wasserkraft für die Dresdner Münze oberhalb der Mühle den Münzteich anlegen“, ist im Dresdner Stadtlexikon nachzulesen. Die Mühle bestand etwa bis 1875. Auf ihren Fundamenten wurde später die Ausflugsgaststätte „Grundschlösschen“ am Münzteich gebaut.

Erst Gaststätte, dann Lager und dann nur noch Ruine

„Die Gaststätte schloss in den 1950er Jahren ihre Pforten. Das Gebäude diente danach als Lager der Firma VEB MLW Anlagenbau, die hier Werbebroschüren lagerte. Nach 1990 stand das Haus leer und verfiel zur Ruine“, schreibt Hobbyhistoriker Lars Herrmann auf seiner Internetseite „Dresdner Stadtteile“. Auf Youtube hat „MrKitKater“ dem „Toten Gasthaus Grundschlösschen“ eine kleine filmische Reminiszenz gewidmet.

Aufnahme des Grundschlösschen Mockritz aus dem Jahr 2012. Quelle: Stefan Beate (Archiv)

Heute sind von der Ruine nur noch Reste zu sehen, die im Wasser stehen. Und ein Stahlgerüst, das offenbar die Fassade stützen soll. Der Siegener Investor Reinhard Saal hatte 2014 schon mal angefangen, Baufreiheit zu schaffen. Er wollte dem unter Denkmalschutz stehenden Grundschlösschen neues Leben einhauchen.

Die Eröffnung einer städtischen Kindertagesstätte war im dritten Quartal 2015 geplant. 135 Kinder sollten im Grundschlösschen samt neuem Anbau betreut werden. Der Mietvertrag war schon geschrieben. Doch der Eigentümer des Grundschlösschen-Areals, die Saal GmbH, sei im Laufe des Jahres 2014 vom Mietvertrag zurückgetreten, so Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) auf Anfrage der DNN. Und laut aktuellem Kita-Fachplan für das Schuljahr 2021/2022 bestünde an diesem Standort kein Bedarf mehr an zusätzlichen Betreuungsplätzen.

Baugenehmigung lief 2017 ab

„Die Baugenehmigung für die Kita datiert vom 8. April 2014. Sie besaß eine Gültigkeit von drei Jahren, wurde nicht vollzogen oder verlängert. Insofern gilt diese nicht mehr. Ein neuer Bauantrag liegt nicht vor. Es sind keine neuen Planungen bekannt“, heißt es aus dem Bauaufsichtsamt der Stadt Dresden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Reinhard Saal hat in der Region Dresden viele Projekte zu einem erfolgreichen Ende geführt. Sein Name ist untrennbar mit dem Golfplatz und einer Wohnanlage in Herzogswalde verbunden. In der Stadt Dresden hat er unter anderem mit der Sanierung der Laubegaster Werft, dem Bau des Palais sowie dem Wiederaufbau der historischen Orangerie und der Neuanlage Der Herzogin Garten von sich reden gemacht.

Investor hat schon Geld in Projekt gesteckt

Noch im Juli 2019 hatte er im Zusammenhang mit dem Streit mit der Stadt um den Abriss des Pavillons am Zwinger und die Neubebauung des Eckgrundstückes an der Ostra-Allee gegenüber DNN geäußert: „Ich führe noch das Projekt Grundschlösschen in Mockritz zu Ende und dann ist Schluss.“ Damit meinte er sein Engagement in Dresden. Doch bis heute hat er das Grundschlösschen noch nicht wieder aufgebaut. Und hat es jetzt auch nicht mehr vor, wie er gegenüber DNN sagt.

Reinhard Saal hat keine Lust mehr, sich in Mockritz zu engagieren, weil er sich (wieder mal) von der Stadt Dresden nicht unterstützt fühlt. Dabei hat der Investor nach eigener Aussage bereits rund eine Million Euro in die Planung, in Beräumung und Erschließung des Geländes, die Verbreiterung der zum Grundstück führenden Straße Münzteichweg und die Entschlammung des Teiches investiert. „Ich habe so viele Auflagen bekommen, da hat sich der Bau verzögert“, sagt Reinhard Saal. Einen den DNN gegenüber angekündigten Beweis blieb er allerdings schuldig.

Bestandsschutz nur, wenn nicht komplett abgerissen wird

Zum einen ist Reinhard Saal der Ansicht, dass das Entschlammen des Teiches am Ende umsonst war. „Am Teich stehen ganz nah Bäume, die darf ich aber aufgrund des Biotopschutzes nicht wegnehmen. Doch durch zu wenig Licht und das Laub, das ins Wasser fällt, wird das faulig und stinkt.“

Ein weiteres Problem sei, dass sich das Grundschlösschen (beziehungsweise das, was davon übrig ist) im Außenbereich befinde und nur Bestandsschutz habe, wenn es nicht komplett abgerissen werde, so der Investor.

Ob es im Grundschlösschen Mockritz je eine Kita geben wird? Quelle: Catrin Steinbach

Da liegt aber wohl die Krux. Denn das marode Gebäude steht aufgrund des hohen Grundwasserstandes im Wasser und muss auf trockene Füße gestellt werden. „Man müsste die Bausubstanz wegnehmen, eine weiße Wanne bauen und das Ganze wieder neu aufbauen“, so Reinhard Saal. Da alte Bausubstanz erhalten bleiben muss, damit nicht der Bestandsschutz verloren geht, wird es kompliziert und teurer.

Planung war fertig, es hätte losgehen können

„Die Pläne waren alle fertig“, sagt Architekt Gottfried Schaaf, der für Reinhard Saal das Projekt Grundschlösschen Mockritz entwickelt hat. Doch der Kita-Eigenbetrieb habe den vereinbarten Mietzins gedrückt. Wenn so ein Projekt letztlich eine Nullnummer werde, sei es unattraktiv, so Schaaf.

„Ich könnte mir im Grundschlösschen auch ein Seniorenwohnen vorstellen“, hatte Reinhard Saal gegenüber DNN geäußert. Doch ei­ne Baugenehmigung habe der Investor nur mit der Kita-Nutzung bekommen, weiß Gottfried Schaaf.

Projekt aus wirtschaftlichen Gründen verworfen

Ob der mit dem Bauherren Reinhard Saal für die Nutzung des Grundschlösschens Mockritz als Kita ursprünglich vereinbarte Mietpreis später noch einmal seitens der Stadt nachverhandelt worden ist, wollte die DNN vom Eigenbetrieb Kindertagesstätten wissen. „Laut unseren Unterlagen wurde das Kita-Projekt am Münzteichweg 19 durch den Investor aus wirtschaftlichen Gründen verworfen“, so die Antwort.

„Ich lasse das Ganze jetzt so stehen. Da freuen sich da eines Tages mal meine Söhne oder auch meine Enkel“, sagt Reinhard Saal.

Von Catrin Steinbach