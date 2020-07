Dresden

War das nun ein Meilenstein für die Revitalisierung des Fernsehturms? Der Ortschaftsrat von Schönfeld-Weißig hat am späten Montagabend zugestimmt, dass die Stadtverwaltung 1,45 Millionen Euro für Vorplanungen in die Hand nimmt. Aber: Die Räte aus dem Schönfelder Hochland, das am meisten von einer Eröffnung des Fernsehturms betroffen ist, haben ihr „Ja“ mit einer glasklaren Forderung verbunden: Erst wird die Verkehrsinfrastruktur ausgebaut und dann der Fernsehturm eröffnet, heißt es in dem Beschluss.

Verkehrsnetz ist nicht für Besucheransturm ausgelegt

Selbst Eberhard Mittag, als Vorsitzender des Fernsehturmvereins glühender Verfechter einer Fernsehturmöffnung, musste eingestehen: Das Verkehrsnetz im Schönfelder Hochland ist für einen Besucheransturm nicht ausgelegt. „Die Probleme sind aber technisch alle lösbar“, ist er überzeugt. Nur, wer Eintrittskarten für einen bestimmten Zeitkorridor vorweisen könne, dürfe überhaupt in die Nähe des Fernsehturms gelassen werden, beschreibt Mittag seinen Lösungsansatz

Zukunftsmusik. Die Realität beschrieb Markus Joos für die Bürgerinitiative Fernsehturm, in der Anwohner des Hochlandes und von Wachwitz um ihre Interessen kämpfen. „Wir haben kein Mobilitätskonzept, sondern lediglich ungeklärte Fragen, eine ungeklärte Finanzierung und ungeklärte Genehmigungsaussichten“, fasste er zusammen.

Der Fernsehturm als Infrastrukturförderungsprogramm

Marcel Timmroth, Referent bei Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP), versuchte beharrlich, den Bewohnern des Hochlandes die Revitalisierung des Fernsehturms als Infrastrukturförderungsprogramm zu verkaufen. Neue Rad- und Wanderwege? Kein Problem! Eine Verlängerung der Buslinie 61 bis nach Rossendorf? Der Fernsehturm macht es möglich. Erweiterung des Nadelöhrs Ullersdorfer Platz in Bühlau, Park & Ride an der Rossendorfer Straße in Bühlau, Verlängerung der Straßenbahnlinie 11 – das Hochland erhält all die Straßen und ÖPNV-Projekte, auf die es schon lange wartet.

Ein Vortrag, den die Ortschaftsräte kritisch hinterfragten. 21 Jahre gehört Schönfeld-Weißig zu Dresden, aber noch längst nicht sind alle Punkte aus dem Eingemeindungsvertrag abgearbeitet. Damit es nicht bei leeren Versprechen bleibt, koppelte der Ortschaftsrat seine Zustimmung daran, dass das Geld für das Mobilitätskonzept inklusive aller sogenannten „Plus-Maßnahmen“ im Haushalt 2021/2022 eingestellt wird. Macht rund 43 Millionen Euro. Die Parkplätze, Wanderwege und Buslinien sollen zur Verfügung stehen, wenn der Fernsehturm 2025 öffnet.

Aktuell keine Gelder im Landeshaushalt

Der Stadtbezirksbeirat Loschwitz hatte die Fernsehturmvorlage vor wenigen Tagen durchfallen lassen, nach der Sommerpause wird die Debatte in den Gremien des Stadtrats geführt. Der Grüne-Landtagsabgeordnete Thomas Löser hat beim Freistaat nachgefragt, ob Mittel für den Fernsehturm im Landeshaushalt zur Verfügung stehen. „Im aktuellen Doppelhaushalt sind für die Kofinanzierung des Projektes keine Mittel gesondert veranschlagt“, heißt es in der Antwort. Die Staatsregierung werde das Thema bei der Planung des Doppelhaushaltes 2021/2022 berücksichtigen.

„Aktuell stehen keine Fördermittel des Landes zur Verfügung“, konstatiert Löser. Angesichts von mindestens 70 Millionen Euro Kosten für Sanierung des Bauwerks und Infrastruktur schlägt der Landtagsabgeordnete eine kleine Lösung vor. Statt einer Gesamtsanierung sollte lediglich die Technik gesichert und eine öffentliche Begehbarkeit hergestellt werden.

„Sanfte“ Öffnung ohne Massentourismus

„Dann könnte der Fernsehturmverein Interessenten auf Anmeldung führen. Es gebe keinen Massentourismus und damit keine erwartbaren Verkehrsprobleme.“ Die Erfahrungen der „sanften Öffnung“ könnten für ein weiterführendes Konzept genutzt werden, wenn Dresden wieder mehr Geld zur Verfügung steht, so Löser.

Timmroth erklärte, Fernsehturmeigentümer Deutsche Funkturm GmbH und Stadt würden die Suche nach einem Betreiber für das Bauwerk forcieren. „Wir sind schon mit mehreren Interessenten oben gewesen“, so der Referent. Das Markterkundungsverfahren laufe, weitere potenzielle Betreiber sollen angesprochen werden. „Anfang 2021 soll der Betreiber feststehen.“

Planungen mit dem Betreiber vorantreiben

„Die Suche nach einem Betreiber läuft vielversprechend“, erklärte Benedikt Albers, Sprecher der Deutsche Funkturm GmbH. „Es gibt Interessenten, mit denen wir im Dialog sind.“ Das Unternehmen plane noch einige Monate für die Vorgespräche.

Wenn der Betreiber feststeht, so Timmroth, werde gemeinsam die Vorplanung für die Revitalisierung erarbeitet. Die Vorstellungen und Wünsche des Betreibers sollten dabei mit Eingang finden. 2,9 Millionen Euro wird das kosten, neben der Stadt werde auch der Freistaat 1,45 Millionen Euro beisteuern. Für das Vorhaben sei ein Bebauungsplan erforderlich, so der Referent.

Albers kündigte an, den Turm durch ausgewählte Aktionen erlebbar zu machen, bis er für die Besucher wieder öffnen kann. So leuchtete das Bauwerk während der „Night of Light“ rot. „Unabhängig von der geplanten Wiedereröffnung für Besucher ist der Fernsehturm weiterhin einer der wichtigsten Funkstandorte für Dresden und Umgebung. Er versorgt die Menschen mit Fernseh- und Radiosignalen, Mobilfunk und weiteren Funkdiensten.“

