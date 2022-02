Dresden

Im Frühjahr 2020 bekamen sie Applaus von Balkonen, heute ziehen Coronapolitik-Gegner und Virusleugner vor ihre Kliniken. Während die Menschen maßnahmenmüde sind, nehmen sie die Erschöpfung der einen Welle mit in die nächste. Wie geht es den Corona-Pflegekräften nach fast zwei Jahren Pandemie? Wir haben bei fünf von ihnen aus Dresden nachgefragt. Um sich vor negativen Konsequenzen zu schützen, bleiben die Interviewten anonym.

Die vierte Welle ist gerade abgeebbt, die nächste rollt schon heran. Was belastet sie aktuell am meisten?

A: Das Sterben. Gerade weil man weiß, dass der Tod in den meisten Fällen durch eine Impfung vermeidbar gewesen wäre. Gleichzeitig will man sein Bestes geben und den Patienten retten. Einige versterben schnell, bei anderen dauert es mehrere Tage, in denen du dem Tod ins Auge schaust. Hinzu kommt der Personalmangel, der es kaum möglich macht, jeden Patienten im Auge zu behalten. Einige reißen sich den Sauerstoffschlauch aus der Nase, sind akut gefährdet und du bekommst es meist erst mit, wenn es zu spät ist. All das macht einen seelisch und körperlich kaputt. Man bekommt Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und fühlt sich allgemein sehr schwach.

B: Mental und körperlich ist die Belastung sehr groß. Bei guter Arbeitseinteilung findet sich Zeit für eine Pause. Aber das Virus ist unberechenbar, sodass der Zustand der Patienten von der einen zur nächsten Minute hoch kritisch werden kann. Dann bleibt keine Zeit für Pausen.

C: Es ist bedrückend, dass viele Patienten noch recht jung sind, zwischen 45 und 60. Hinzu kommt, dass die meisten stark übergewichtig sind, was die Behandlung zu einem Kraftakt macht. Die meisten hängen an einer Herz-Lungen-Maschine, die stehen bleiben kann bei der kleinsten falschen Bewegung. Der Gedanke, dass der Patient mehrfach am Tag in Lebensgefahr schwebt, wenn ich nicht schnell und kompetent genug handle, ist unheimlich belastend. Mit Sport kann ich meine Rückenschmerzen beheben, doch psychisch geht es mir gar nicht gut, sodass ich bereits einen Nervenzusammenbruch hatte.

D: Man gibt Dienste lang 120 Prozent und erahnt währenddessen schon oft, dass all die Anstrengung am Ende umsonst war, weil es der Patient nicht schaffen wird. Ganz oft frage ich mich dann: Warum hat er sich nicht impfen lassen? Dann wäre das alles ihm und mir erspart geblieben.

E: Zwar hat die Arbeitsbelastung nachgelassen, doch ich fühle mich zunehmend körperlich ausgebrannt. Zudem fällt mir die professionelle Distanz zu den Patienten, die viel häufiger Extremfälle darstellen als vor der Pandemie, zunehmend schwer. Wenn ich einen Menschen noch im wachen Zustand erlebt habe und dann sehe, wie er ums Überleben kämpft und dann verstirbt, belastet mich das sehr.

Wie ist die Personalsituation auf Station? Wird der Betreuungsschlüssel eingehalten?

A: Nein, diese Grenzen können nicht immer eingehalten werden. Das liegt an fehlenden Mitarbeitern und falschen Einschätzungen von Verwaltung und Pflegedienstleitung, die nur bis zur Tür kommen und fragen, ob alles gut ist. Wenn man dann seinen Unmut äußert, wird man versetzt, entlassen oder es wird einem damit gedroht.

B: Aktuell können wir die Personaluntergrenzen einhalten. Das war in der Vergangenheit aber nicht immer so. Wenn Corona vorbei ist, werden wir wieder einen anderen Personalschlüssel und zusätzlich weniger Kollegen haben, weil viele zu ihren eigentlichen Stationen zurückkehren. Mir graut es vor der Zeit danach. Wir bräuchten dringend Erholung, werden aber nahtlos weiterarbeiten müssen.

C: Alle geben ihr Bestes, dass jeder nur zwei Patienten betreuen muss. Aber das ist oft nicht schaffbar und da es kaum helfende Hände gibt, steht man alleine da im Chaos.

D: In meiner Erfahrung konnten die Personaluntergrenzen gerade in Pandemiezeiten sehr gut eingehalten werden. Das liegt an der Unterstützung von Kollegen aus anderen Bereichen, einem Rufbereitschaftssystem, das Engpässe ausgleicht und der reduzierten Bettenanzahl.

E: Derzeit können wir die Personaluntergrenzen einhalten. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht so bleiben wird.

Die meisten Corona-Intensivpatienten sind ungeimpft. Wie ist es, Menschen zu pflegen, die eine Impfung verweigern oder gar das Virus leugnen?

A: Schlimm. Am liebsten würde ich sie nicht behandeln. Manche leugnen das Virus selbst, wenn es ihnen immer schlechter geht, bis kurz vor dem Tod. Wie kann man so uneinsichtig sein? Andererseits kann ich in solchen Fällen schneller einen Haken hinter die Sache machen als in anderen.

B: Ich blende die Tatsache, dass der Erkrankte ungeimpft ist oder Corona leugnet, bei meiner Arbeit aus. Patient ist Patient und ich versorge jeden einzelnen mit gleich viel Engagement und Herzblut. Trotzdem macht es mich traurig und wütend. Wenn Angehörige in Gesprächen das Virus immer noch leugnen, fällt es einem schwer, voll empathisch zu sein.

C: Anfangs habe ich diese Menschen gehasst, vor allem, wenn sie noch so übergewichtig waren. Mittlerweile fehlt mir aber selbst die Kraft zum Hassen, sodass ich nur noch funktioniere. Das macht mir Angst.

D: Wir versorgen alle gleich, doch die Empathie hat spürbar nachgelassen. Für den psychischen Eigenschutz braucht man zum Patienten eine gewisse Distanz, die jetzt bei mir noch ein Stück größer geworden. Es würde mich sonst kaputt machen, mich die ganze Zeit um Menschen zu kümmern, die eine Impfung ablehnen oder Corona leugnen und gleichzeitig Hochleistungen von uns verlangen.

E: Die Patienten sind für sich und ihre Gesundheit selbst verantwortlich und mit dem Aufenthalt auf der Intensivstation genug gestraft. Was soll ich sie da noch verurteilen? Menschen haben die verschiedensten Gründe, warum sie eine Impfung ablehnen und ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Dennoch wünschte ich, wir hätten eine höhere Impfquote. Solche Gedanken lasse ich aber nicht in meine Arbeit mit einfließen. Wir haben hier auch schon Kriminelle, Zuhälter, Drogenabhängige oder Alkoholiker betreut. Von mir bekommen alle die gleiche Hingabe und Professionalität.

Vor wenigen Wochen wollten Gegner der Coronamaßnahmen vor dem Dresdner Uniklinikum protestieren. Wie geht es ihnen, wenn sie so etwas hören?

A: Eine Klinik ist ein geschützter Raum, wo jedem Menschen geholfen wird. Diesen Ort zu instrumentalisieren, hat etwas Unmenschliches und verhöhnt diejenigen, die sich seit zwei Jahren für jedes Menschenleben mehr denn je ins Zeug legen, eigene Grenzen überschreiten und dadurch selbst Schaden nehmen.

B: Solche Proteste sind ein Schlag ins Gesicht aller Pflegekräfte und Ärzte, die sich zehn Meter weiter den Arsch aufreißen, um Patienten zu retten. Wer aus Protest an einer Klinik entlang spaziert, sollte sich schämen. Zum Glück haben wir engagierte Studenten, die sich dem entgegengestellt haben. Dass die Polizei Bußgeldverfahren gegen sie einleiten wollte, ist peinlich.

C: Ich bin sehr wütend, aber was soll man machen? Ich würde diese Menschen am liebsten einmal auf Station zerren und ihnen zeigen, wie ein Patient an Corona stirbt. Doch ich befürchte, dass sie selbst das nicht glauben würden.

D: Im ersten Moment denke ich: Wir sind eine Demokratie und wenn Menschen unter der Einhaltung von Regeln ihre Meinung kundtun wollen, ist das in Ordnung. Aber es ist die Frage, ob sie das bei uns machen müssen. Bei uns gibt es nichts zu erreichen. Wir sind nicht die Verantwortlichen, nur die Ausführenden.

E: Für solche Aktionen habe ich kein Verständnis. Hier liegen schwerstkranke Patienten. An so einem Ort zu protestieren, empfinde ich als menschenunwürdig. Ansonsten habe ich nichts gegen Demonstrationen, solange die Menschen Masken tragen und Abstand halten. Das sind milde Maßnahmen, die man schon aus Solidarität einhalten sollte.

Wenn sie an die kommenden Wochen denken: Was ist ihre größte Sorge?

A: Ich denke: Wie sollen wir das schaffen? Melde ich mich krank? Ich kann nicht mehr. Hoffentlich reagieren Pflegedienstleitung und Vorstand eher auf die Krisensituation, hoffentlich bekommen wir genug Personal zusammen.

B: Die vielen Ungeimpften in Sachsen, die dann wieder unsere Klinik fluten. Und was passiert nach dem 16. März, wenn die Impfpflicht für Pflegekräfte gilt? Wird es Übergangslösungen geben oder fallen plötzlich viele Mitarbeiter aus? In solchen Momenten wünschte ich, ich könnte in die Zukunft schauen, damit ich weiß, was auf uns zukommt.

C: Ich habe Sorge, dass das Team zerbricht, weil wir alle nicht mehr können.

D: Dass danach eine sechste Welle kommt und eine siebte und so weiter.

E: Die zunehmende Erschöpfung von Kollegen und Stationshelfern. Besonders bei den Jüngeren sorge ich mich um deren psychische Verfassung.

Denken sie darüber nach, aus dem Pflegeberuf auszusteigen?

A: Der Beruf des Pflegers ist ein schöner Beruf. Aber ich überlege, zu reduzieren oder auszuwandern an einen Ort, wo man nicht nur bessere Arbeitszeiten und damit mehr Erholung bekommt, sondern auch mehr Wertschätzung und Dankbarkeit von der Klinik erfährt.

B: Ich denke nicht, dass ich der Pflege komplett den Rücken kehren werde, aber ich werde die Stundenanzahl definitiv reduzieren.

C: Ich arbeite bereits weniger, würde aber am liebsten ganz aussteigen.

D: Nein, dafür mache ich meinen Beruf zu gern.

E: Nein.

Von Laura Catoni