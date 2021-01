Dresden

Am Montag beginnen die vorgezogenen und auf eine Woche verkürzten Winterferien in Sachsen. Auch in dieser Zeit böten die Nahverkehrsunternehmen im Verkehrsverbund Oberelbe „ein stabiles Angebot“ mit ausreichend Fahrten an, damit nicht zu viele Fahrgäste in Bus und Bahn zusammenkommen, teilt der VVO mit. Die vor allem in der Region mitunter nur bei zehn Prozent liegende Auslastung in Bus und Bahn solle helfen, die Coronapandemie einzudämmen und wird in der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung des Freistaats von den Nahverkehrsunternehmen verlangt.

In Dresden haben die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mit Beginn des Lockdowns auf den in Schulferien üblichen Fahrplan umgeschaltet. Dieser soll bis zum Ende des Lockdowns aufrecht erhalten bleiben. Entsprechend gilt auch in der Ferienwoche auf den Straßenbahn- und den wichtigsten Buslinien tagsüber ein 15-Minuten-Takt. Auf relativ stark nachgefragten Linien wird das Angebot in den Hauptverkehrszeiten zwischen 6.45 und 8.30 Uhr sowie zwischen 14.30 und 17.30 Uhr auf einen Zehn-Minuten-Takt verdichtet. Andere Linien fahren alle 30 Minuten. Die Elbfähren und die Schwebebahn sind nach Winterfahrplan im Einsatz.

Schulfahrplan in Meißen und Sächsischer Schweiz

Die Züge und S-Bahnen der DB Regio AG, der Mitteldeutschen Regiobahn und des Trilex fahren planmäßig. Auch die Züge auf den beiden Schmalspurbahnen sind wie gewohnt unterwegs. Einzige Ausnahme ist der frühe Schülerzug auf der Lößnitzgrundbahn, der aufgrund der Ferien nicht verkehrt.

Der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RVSOE), die Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) und das Regionalverkehrsunternehmen Müller Bus in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge fahren auch während der Ferienwoche nach dem Schulfahrplan. Im Landkreis Bautzen sind die Busse der Regionalbus Oberlausitz und der Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda hingegen nach Ferienfahrplan unterwegs.

Fahrgäste müssen medizinische Masken in Bus und Bahn tragen

Der regionale Nachtbusverkehr bleibt aufgrund der im Lockdown geltenden nächtlichen Ausgangsbeschränkungen weiterhin ausgesetzt. Zugleich weist der VVO auf die seit Donnerstag geltende Pflicht hin, bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie an allen Haltestellen und in Bahnhöfen Mund und Nase mit einer medizinischen Maske zu bedecken.

Die VVO-Fahrplanauskunft im Internet wird derzeit mit allen aktuellen Daten aktualisiert. Dort sind auch die vier Impfzentren im Verbundgebiet als wichtiger Punkt hinterlegt. So können die Nutzer als Ziel beispielsweise „Impfzentrum Dresden“ in dem Auskunftssystem eingeben und erhalten auf diese Weise die optimale Verbindung. Alle Informationen sind zudem bei den Verkehrsunternehmen, an der VVO-Info-Hotline unter 0351/ 852 65 55 und im Internet unter www.vvo-online.de erhältlich. Für Dresdner empfiehlt sich der Besuch der Internetseite dvb.de und die Nutzung der Smartphone-App DVB mobil für aktuelle Auskünfte.

Von uh