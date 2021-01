Dresden

Einkommen und Mieten in Dresden steigen. Nur fällt der Anstieg bei den Mieten höher aus als bei den Einkommen. Das ist ein Ergebnis der Kommunalen Bürgerumfrage 2020, für die die Stadtverwaltung auf die Angaben von 6094 Dresdnern zurückgreifen kann. 18 000 Personen hatten die Statistiker gebeten, sich an der Umfrage zu beteiligen. Das sind die wichtigsten Ergebnisse:

Wie viel Einkommen haben die Dresdner?

2020 standen einem Dresdner Haushalt im Durchschnitt 2300 Euro pro Monat zur Verfügung. Das ist eine Steigerung von vier Prozent im Vergleich zu 2018. Die größten Steigerungen sind bei Alleinerziehenden und bei alleinstehenden Rentnern zu verzeichnen, so die Statistiker. Die höchsten Nettoeinkommen erzielen – wenig überraschend – Paarhaushalte, in denen beide Partner arbeiten.

Wie viele arme Dresdner gibt es?

Armutsgefährdet sind Haushalte, denen weniger als 60 Prozent des städtischen Äquivalenzeinkommens zur Verfügung steht. Die Grenze zur Armutsgefährdung liegt bei einem Einpersonen-Haushalt bei 1080 Euro und bei einer vierköpfigen Familie mit zwei Kindern unter 14 Jahren bei 2268 Euro Nettoeinkommen pro Monat. 17 Prozent der Haushalte in Dresden fallen unter diese Grenze – etwas mehr als 2018.

Wo wohnen die Armen? Und wo die Reichen?

Ärmster Stadtraum ist Gorbitz mit 1300 Euro pro Haushalt, gefolgt von Prohlis und Reick mit 1308 Euro. Der reichste Stadtraum ist Klotzsche mit den nördlichen Ortschaften. Hier stehen jedem Haushalt 2050 Euro pro Monat zur Verfügung. Die Differenz zwischen reichen und armen Stadtteilen ist von 608 Euro im Jahr 2018 auf 750 Euro gestiegen.

Was kostet Wohnen in Dresden ?

9,15 Euro pro Quadratmeter warm. Die Durchschnittskaltmiete liegt bei 6,76 Euro pro Quadratmeter und Monat und damit um fünf Prozent höher als 2018. Die kalten Betriebskosten betragen im Schnitt 1,28 Euro pro Quadratmeter, für die warmen Betriebskosten mussten die Dresdner 1,11 Euro pro Quadratmeter zahlen. Die durchschnittliche Mietwohnung in Dresden kostet kalt 454 Euro im Monat und warm 608 Euro.

Wie belastet die Miete das Einkommen?

Im Schnitt geben Dresdner Haushalte 28 Prozent ihres Einkommens für Wohnen aus. 14 Prozent der Haushalte geben mehr als 40 Prozent für die Miete aus. Bei armutsgefährdeten Haushalten liegt die Wohnkostenbelastung bei 47 Prozent. Die Hälfte der Mieter gibt nur ein Viertel ihres Einkommens für die Miete aus.

Warum wechseln Dresdner die Wohnung?

Gut 65 Prozent ziehen in eine größere Wohnung. 40 Prozent wechseln in eine moderner ausgestattete Wohnung, aber auch familiäre Gründe und der Wunsch nach mehr Grün und Ruhe haben als Umzugsgrund wieder zugenommen.

Warum ziehen Dresdner ins Umland?

80 Prozent können sich in der Umgebung eine größere Wohnung leisten, mehr als 50 Prozent ziehen ins eigene Häuschen oder eine Eigentumswohnung in der Region. Ruhe, Naturnähe und mehr Grün sind auch gewichtige Gründe, Dresden den Rücken zu kehren.

Wie sicher fühlen sich die Dresdner?

Das Sicherheitsgefühl ist in den vergangenen vier Jahren langsam, aber stetig gestiegen. Am sichersten fühlen sich die Dresdner in der eigenen Wohnung. Im Wohnumfeld geben die Dresdner dem Thema Sicherheit die Schulnote 2, für die Gesamtstadt liegt der Durchschnitt bei 2,3. Am sichersten fühlen sich die Menschen in Klotzsche und den nördlichen Ortschaften. Die größten Sicherheitsbedenken gibt es in Prohlis, Reick und Gorbitz sowie der Altstadt und Friedrichstadt. Die Neustadt wird dagegen als relativ sicher empfunden.

Was sind die größten Sorgen der Dresdner?

Zu hohe Mieten, Wohn- und Grundstückskosten und Immobilienpreise. 1169 von 6000 Personen haben das als größtes Problem genannt. Das Fahrradwegesystem folgt auf Platz zwei mit 1029 Nennungen, die Themen Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit belegen Platz drei vor der viertplatzierten Pegida-Bewegung. Platz fünf nimmt das Coronavirus ein – der Umfragezeitraum lag von März bis Mai 2020, als die Krise gerade erst begonnen hatte. Auf dem sechsten Platz landet die Parkplatzsituation, der Verkehrsfluss in der Stadt wurde Siebenter vor dem Thema Kriminalität.

Sind die Dresdner begeisterte Kleingärtner?

Eher nicht. Nur 13 Prozent besitzen einen Kleingarten. 71 Prozent haben dagegen keine Parzelle und wollen auch keine haben. 8 Prozent der Befragten hätten gern einen Kleingarten.

Sind die Dresdner ehrenamtlich aktiv?

16 Prozent engagieren sich im Ehrenamt. Die meisten davon mit 39 Prozent in ihrem Stadtteil. Ein Viertel ist im Sport unterwegs, ein Drittel engagiert sich in den Bereichen Soziales und Gesundheit. 12 Prozent sind für Kirche und Religion im Einsatz, 10 Prozent für Politik und Gesellschaft und zehn Prozent für Kultur.

Wie viele gebürtige Dresdner gibt es?

Ein Drittel der Befragten wurde in Dresden geboren. 40 Prozent sind dagegen erst im Jahr 2001 oder später nach Dresden gezogen.

Wie sieht der Durchschnitts-Dresdner aus?

Er lebt in einem Haushalt mit 1,8 Personen und seit 12,6 Jahren in seiner Wohnung, die über 74 Quadratmeter und 2,9 Räume verfügt. Er zahlt 608 Euro Miete, sein haushalt verfügt über 1800 Euro netto im Monat. Im Haushalt des Durchschnitts-Dresdners gibt es immerhin 1,7 Fahrräder.

Von Thomas Baumann-Hartwig