Dresden

Es dauert zwar noch neun Monate, bis die Bahntochter DB Regio das Nebenstreckennetz im Dresdner Umland übernimmt, aber hinter den Kulissen tut sich schon einiges. So wird der erste Desiro-Triebwagen des Herstellers Siemens derzeit in einer Werkstatt in Chemnitz überarbeitet. Mit der Fahrplanumstellung am 13. Dezember soll er auf einer der vier Dieselnetz-Strecken von Dresden nach Kamenz und Königsbrück, durch das Müglitztal von Heidenau nach Altenberg und zwischen Pirna und Sebnitz unterwegs sein.

Auf diesen Strecken sind derzeit Züge der Mitteldeutschen Regiobahn unterwegs, die nach einer Notausschreibung im vergangenen Jahr von der Pleite gegangenen Städtebahn übernommen hatte. Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) hatte nach der Notvergabe eine reguläre vorbereitet, die die Deutsche Bahn gewonnen hatte. Sie wird die Strecken demnach bis 2031 betreiben, danach wird neu ausgeschrieben. Die Bahn betreibt auch das Dresdner S-Bahn-Netz.

Bahn lässt alte Dieseltriebwagen erneuern

Mit der Neuvergabe werde auch das Angebot für Fahrgäste verbessert, teilt der VVO mit. So übernimmt die Bahn zwar die alten Dieseltriebwagen, die schon für die Städtebahn unterwegs waren, modernisiert sie aber, wie Stephan Naue, Leiter Produktmanagement Sachsen bei DB Regio Südost, sagt. „Die Dieseltriebwagen werden komplett renoviert und mit WLAN, Steckdosen und Bildschirmen zur Fahrgastinformation ausgestattet.“

Außerdem sind auf der Strecke von Dresden nach Kamenz ab Mitte Dezember mehr Züge unterwegs. „Zukünftig fahren die Züge montags bis freitags zwischen 4.30 Uhr und 8.30 Uhr sowie zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr statt stündlich alle 30 Minuten“, erläutert VVO-Geschäftsführer Burkhard Ehlen. Das Dieselnetz im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) wachse mit Beginn des neuen Verkehrsvertrages entsprechend um knapp 300 000 Zugkilometer pro Jahr auf ein Volumen von 2,06 Millionen Kilometern.

DB Regio will sechs zusätzliche Züge einsetzen

Dafür werden auch mehr Fahrzeuge benötigt. Die DB Regio wird 21 Züge einsetzen und damit sechs mehr als bisher. Das bedeute gleichzeitig, dass eine größere Reserve zur Verfügung steht, wie Stephan Naue sagt. Die werde zum Beispiel bei Störungen benötigt. So hatte die Städtebahn immer wieder mit Schäden durch Zusammenstöße mit auf den Gleisen liegenden Bäumen zu kämpfen. Die Deutsche Bahn hat zwar den Grünschnitt an den Strecken verbessert, ist aber nun auf einen Ausfall einzelner Triebwagen besser vorbereitet.

Mehr Fahrten bedeuten nicht nur einen Mehrbedarf an Fahrzeugen, sondern auch an Personal. So ist es zwar Bestandteil des Verkehrsvertrages, dass DB Regio die derzeit bei der Mitteldeutschen Regiobahn beschäftigten Mitarbeiter übernimmt, die größtenteils noch von der Städtebahn stammen. Insgesamt werden jedoch rund 60 Triebfahrzeugführer und 50 Kundenbetreuer für den Betrieb des Dieselnetzes benötigt. Deshalb sei schon die Ausbildung und Gewinnung neuer Mitarbeiter angelaufen, wie der VVO mitteilt. Dabei liege das Unternehmen „im Plan“.

Von Uwe Hofmann