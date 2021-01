Dresden

Ab Montagnachmittag können für das Impfzentrum in Dresden Termine vereinbart werden. Dafür hat das Sozialministerium in Dresden jetzt die Internetadresse bekanntgegeben. Die 13 Impfzentren in ganz Sachsen haben am Montag ihre Arbeit offiziell aufgenommen und können über diese Plattform erreicht werden.

Nach den Angaben des Sozialministeriums sind die Impfzentren flächendeckend am Netz und ab 14 Uhr können unter der Adresse https://sachsen.impfterminvergabe.de Termine vereinbart werden.

Das Sozialministerium in Dresden hat den Start des Internetportals für die Terminvergabe zur Coronaimpfung bekannt gegeben Quelle: screenshot

Dabei gibt es zunächst eine Klärung, ob der Impfinteressent zu einer Personengruppe mit hoher Priorität gehört. Impftermine können vorerst nur für Angehörige der Priorisierungsgruppe 1 gebucht werden, teilte das Sozialministerium mit. Basis dafür ist eine Bundesverordnung.

Transportangebot in der Prüfung

Höchste Priorität beim Impfen haben auch weiterhin die Bewohner sowie das Personal der Alten- und Pflegeheime, daneben die Mitarbeiter der Krankenhäuser. Mit Beginn der Tätigkeit der Impfzentren rücken nun die weiteren Personen der höchsten Impfpriorität in den Fokus: mobile Personen über 80 Jahre, aber auch Beschäftigte ambulanter Pflegedienste und besonders betroffene Risikobereiche der ambulanten Versorgung. Jeder, der sich impfen lassen möchte, wird ein Angebot erhalten. Auch Transport-Möglichkeiten wie Bürger-Busse und die perspektivische Impfung beim Hausarzt werden fortlaufend geprüft.

Mit der Lieferung von weiteren 34.125 Impfdosen am vergangenen Freitag und der am 18. Januar erwarteten Lieferung von weiteren 34.125 Impfdosen steht so viel Impfstoff zur Verfügung, dass nun ein kontinuierlicher und effizienter Betrieb der Impfzentren ohne Unterbrechung gesichert ist. Bereits seit dem 27. Dezember 2020 impfen die Kliniken ihr Personal in eigener Zuständigkeit. Mobile Teams impfen Bewohner und Personal in Pflegeeinrichtungen, die dafür Termine mit dem Deutschen Roten Kreuz vereinbaren.

Die Terminbuchung für die Corona-Impfung besteht aus zwei Schritten: der Anmeldung und der Terminvereinbarung. Wer schon für eine Impfung vorgesehen ist, bekommt einen Link zugesandt, über den dann die Terminvergabe stattfindet. Innerhalb Sachsens ist das Impfzentrum frei wählbar.

Von Ingolf Pleil