Dresden

„Ich kann nicht mehr“, schrieb die Dresdnerin Anna Lange am Freitag. „Seit Tagen und Nächten hänge ich vor dem Bildschirm und starte ständig neue Terminanfragen für unsere bereits registrierten Angehörigen der 1. Kategorie.“ Am Sonnabend dann die überraschende Wendung: „Ich habe gestern Nacht kurz nach 1.30 Uhr einen Termin für Sonntag für meine Oma bekommen. Also sehr kurzfristig. Vielleicht war das ein zurückgegebener Termin, der jetzt wieder eingestellt wurde“, vermutet die Dresdnerin.

Am Sonntag lief es zügig und reibungslos

Die Eltern von Anna Lang waren am Sonntag mit der Oma im Impfzentrum in der Messe. Alles sei zügig und reibungslos abgelaufen. „Nach aller Vorbereitung mit Anmeldung und Gespräch wurde die Impfung etwa 15 Minuten nach dem online gebuchten Termin gesetzt. Danach 15 Minuten eventuelle Impfreaktionen abgewartet und am Ende noch den Laufzettel abgegeben. Meine Oma und meine Mutter waren mit dem Ablauf wirklich sehr zufrieden“, berichtete Anna Lang.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Termin sei nur ein Glücksumstand gewesen. „Der war aber echt hart erkämpft: Seit Sonntagabend erst Suche nach der Internetseite und seit dann fünf Tage und fünf Nächte immer wieder geschaut, ob es Termine gibt. Ich bin echt müde und fertig. Es ging nur, weil ich nach eigener Coronainfektion noch krank zu Hause war. Im normalen Alltag wäre das undenkbar gewesen, vor allem die nächtlichen Versuche“, so die Dresdnerin.

Nervenaufreibender, sinnloser Kampf um einen Termin

Sie verstehe nicht, weshalb es online nicht möglich ist, langfristig einen Impftermin für über 80-Jährige zu vereinbaren. „Wieso ist das nicht leistbar, einen Termin zum Beispiel für Februar oder März zu vereinbaren? Dann hätten alle Planungssicherheit und müssten sich nicht stundenlang jede Nacht und jeden Tag aufs Neue diesem nervenaufreibenden, sinnlosen Kampf um einen Termin widmen!“

Lesen Sie auch:

Dresden: Kein Impftermin für Onkel Herbert (93 Jahre)

Impf-Zentrum in Dresden nimmt die Arbeit auf: So läuft die Terminvergabe

Weniger Glück war dem Dresdner Michael Eggert vergönnt, der einen Impftermin für seine 96-jährige Mutter braucht. „Sie bekommt zweimal am Tag Besuch von zwei netten Pflegerinnen, die von Berufs wegen sehr viele Kontakte zu anderen Menschen haben“, sagt der Jurist, der die Methodik des Impfportals nicht nachvollziehen kann: „Ich verstehe nicht, dass ich es jeden Tag neu versuchen muss, dass es nicht möglich ist, nach der Registrierung ein Impfangebot zu erhalten.“

„Was der Freistaat abliefert, ist unterirdisch!“

Mit 96 Jahren und dem Anfangsbuchstaben E habe seine Mutter geglaubt, nicht ganz hinten in der Schlange zu stehen. „Sie ist die Erste bei der Grippeschutzimpfung und will sich gegen Corona impfen lassen.“ Was der Freistaat beim Thema Anmelden zur Impfung abliefert, sei „unterirdisch“, sagt Eggert. „Man geht davon aus, dass die Leute beliebig viel Zeit haben.“

Seine Mutter halte Kontakt zu ihren Freunden. „Ob in Berlin, Hessen oder Baden-Württemberg, alle haben schon ihren Impftermin.“ Er lebe wirklich gerne in Dresden, so Eggert. „Aber ich frage mich schon, warum in Sachsen so wenig geimpft wird, warum es keine funktionierende Hotline gibt, warum es nicht möglich ist, einen Impftermin per Post zu schicken. Das ist für die Politiker im Freistaat eine richtig peinliche Sache.“

Keine Antwort auf Beschwerde-Mails

Er habe in mehreren E-Mails seinem Unmut Ausdruck verliehen, erklärt der Jurist. „Der Oberbürgermeister hat nicht geantwortet, die Sozialministerin hat nicht geantwortet, das Sozialministerium hat nicht geantwortet.“ Die Kommunikation sei beim Thema Impfen sehr wichtig. „Aber was hier abläuft, ist wirklich unglaublich schlecht.“

Inzwischen ist in Sachsen die Vergabe von Impfterminen gänzlich zum Erliegen gekommen. Es gibt Engpässe bei der Lieferung des Impfstoffs, hieß es am Sonntag,

Von Thomas Baumann-Hartwig