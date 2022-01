Dresden

Mehr als jeder vierte Dresdner ist älter als 60 Jahre. Trotzdem scheint die Landeshauptstadt noch jede Menge Nachholbedarf in Sachen Altersfreundlichkeit zu haben. Viele Senioren beklagen fehlende Barrierefreiheit sowohl in den eigenen vier Wänden als auch im öffentlichen Raum. Außerdem herrscht eine angespannte Platzsituation in den Pflegeeinrichtungen.

Das ergab eine Studie der TU Dresden in Kooperation mit der Landeshauptstadt. Im vergangenen Jahr nahmen knapp 2400 Dresdner im Alter von mindestens 60 Jahre an einer Befragung zu ihrer Lebenssituation teil. Jetzt liegen die Ergebnisse vor.

Unter dem deutschen Durchschnitt

Fast alle Teilnehmer der Studie (94 Prozent) gaben an, in Wohnungen oder Häusern mit baulichen und räumlichen Barrieren zu leben. Aber nicht nur zu Hause, sondern auch im öffentlichen Raum ist die altersgerechte Gestaltung ein zentrales Bedürfnis: Ein Drittel der Befragten fühlt sich besonders nachts unsicher auf Dresdens Straßen. Als Reaktion auf diese Ergebnisse möchte die Stadt nun unter anderem die Möglichkeit barrierefreier und ausreichend beleuchteter Fußwege prüfen und Möglichkeiten zur altersgerechten Gestaltung von Wohnraum bewerben.

Etwa ein Drittel der Befragten fühlt sich zudem nicht gut in soziale Gruppen integriert oder schlichtweg einsam. Kontaktbeschränkungen durch die Coronapandemie tragen wohl ihren Teil dazu bei. Jedoch liegt auch das allgemeine Wohlbefinden von Senioren in Dresden laut Studie unter dem deutschen Durchschnitt. Die Stadt möchte deshalb Ansätze entwickeln, die die Teilnahme am kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Leben für alle Menschen im Alter ab 60 Jahre ermöglichen.

Weiterhin möchte die Stadt ältere Menschen vermehrt über eine gesunde Lebensweise informieren und zu mehr Sport motivieren. Fast zwei Drittel der Befragten stellten sich als übergewichtig heraus. Auch der Alkohol- und Zigarettenkonsum ist bei vielen bedenklich.

Konkrete Maßnahmen stehen noch aus

Teil der Studie war auch eine Befragung der Pflegeeinrichtungen in Dresden. Diese ergab, dass vollstationäre Einrichtungen zu etwa 98 Prozent ausgelastet sind. Notwendig seien innovative Versorgungskonzepte und ausreichend Plätze für Pflegebedürftige mit besonderen pflegerischen Bedarfen. Weiterhin wünschen sich die Träger eine verstärkte Fachkräftegewinnung.

Konkrete Maßnahmen für die Verbesserung der Lebenssituation älterer Menschen hat die Stadt noch nicht in petto. Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Linke) bezeichnete die Präsentation der Studienergebnisse als ei­nen „ersten Schritt auf einem langen, langen Weg“. Als nächstes soll eine interne Auswertung mit beteiligten Ämtern, Gremien und Instituten folgen. Erst dann könne Konkreteres in Angriff genommen werden. Schon jetzt plant die Stadt aber, dass eine solche Seniorenbefragung in Zukunft regelmäßig stattfinden soll.

Von Benjamin Wätzold