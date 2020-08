Dresden

Am Sonnabend und Sonntag gehen wieder zahlreiche Freizeitradler in und um Dresden auf die Strecke. Die Veranstalter des „ Skoda-Velorace“ bitten Autofahrer deshalb um besondere Aufmerksamkeit und die Einhaltung des inzwischen vorgeschriebenen Überholabstands von 1,50 Metern innerorts und zwei Metern außerorts. Eine Sperrung gibt es am Start- und Zielpunkt des Rennens auf dem Neumarkt. Sie gilt am Sonnabend von 6 Uhr bis Sonntag, 21 Uhr.

Corona hat auch beim Skoda-Velorace zu Einschnitten geführt. So gehen die Teilnehmer anders als üblich nicht gemeinsam an den Start, sondern strampeln am Sonnabend zwischen 12 und 20 Uhr und am Sonntag zwischen 8.30 und 16 Uhr einzeln die von ihnen gewählte Strecke ab. Dabei handelt es sich allerdings nur um das sogenannte Startevent, das wenigstens etwas für einen Renncharakter sorgen soll. Die angebotenen Routen können anschließend noch bis zum 31. Oktober abgefahren werden.

Anzeige

Touren zwischen 24 und 110 Kilometer Länge

Der Tourenplan sieht zwei Ausfahrten mit Freizeitcharakter vor, die 24 und 72 Kilometer Länge haben. Die längere der beiden führt dabei auch nach Radebeul, Meißen, Niederau, Weinböhla und Moritzburg. Sie endet in Radebeul.

Weitere DNN+ Artikel

Wer sportlicher unterwegs sein will, kann die Elblandschaftstour mit 55 oder 75 Kilometern Länge wählen. Sie führen ebenfalls in den Landkreis Meißen, wo unter anderem Radebeul, Ebersbach, Radeburg und Moritzburg passiert werden. Die Osterzgebirgstour mit 110 Kilometern Länge hat unter anderem Heidenau, Dohna, Weesenstein, Glashütte und Kreischa auf dem Tourenplan.

Die Anmeldung ist über die Internetseite www.sachsentour.org/de/velorace möglich. Die Teilnahmegebühren liegen zwischen 14,90 Euro für die kurze Freizeittour und 34,90 Euro für die sportlichen Strecken am Eröffnungswochenende. Bei späteren Starts sinken die Gebühren – außer für die kurze Freizeittour – um 5 Euro.

Von uh