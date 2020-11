Dresden

Das Dresdner ASB-Seniorenheim „Am Gorbitzer Hang“ will Bewohnern die Besuche ihrer Angehörigen trotz Corona-Pandemie weiterhin ermöglichen. Um die Sicherheit für die Bewohner dennoch zu sichern, suchen die Verantwortlichen nun Ehrenamtliche, die Schnelltests durchführen können.

Die Freiwilligen sollten aus den Bereichen Medizin, Pflege sowie Sanitätsdienst stammen oder Medizinstudenten ab dem fünften Semester sein. Die Aufgabe wird sein, vor allem Besucher, Gäste des Hauses sowie Handwerker und Lieferanten zu testen. Dafür wird es separate Räume sowie Schutzkleidung geben.

Die Ehrenamtlichen erhalten eine Einweisung in die Durchführung der Schnelltests und eine Aufwandsentschädigung von zehn Euro pro Stunde. Interessierte können sich bei der Personalabteilung unter der Telefonnummer 418 22 77 oder per E-Mail an bewerbung@asb-dresden-kamenz.de melden.

Von lml