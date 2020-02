Aus Protest: Verein ruft zum „1. SeifenOpernBall“ auf

Dresden

Dresdens Kunst- und Kulturschaffende rufen aus Protest zu Dresdens „1. SeifenOpernBall“ auf. Nachdem sich die Schlagzeilen um den 15. Semperopernball geradezu überschlagen haben, geht das Drama mit dieser Gegenbewegung nun in den zweiten Akt über.

Die Banda Comunale wird am Freitag dabei sein. Quelle: PR

In Kooperation mit dem Verein Tolerave e.V. und der Banda Comunale startet die Demonstration am Freitagabend um 17.30 Uhr am Alaunpark. Unter dem Motto „Einlauf für Alle“ geht es über den Albertplatz und entlang der Elbe weiter zum Schloßplatz, wo der „ SeifenOpernBall“ um 19 Uhr eröffnet wird. Die Organisatoren nennen den Marsch durch die Innenstadt „den längsten Einlauf, den der sächsische Hofstaat je gesehen hat“ – und parodieren damit offenkundig den alljährlichen Tanz der Debütanten beim Semperopernball.

„Orden für Alle“

In der Pressemitteilung heißt es weiter: „Erneut schickt sich die stolze Stadt an der Elbe an, für ein ganz besonderes Schlaglicht auf ihre, über alles erhabene Grandezza zu sorgen.“ Das Motto des Abends laute „mächtig berauscht – Seifenoper jubiliert“. Doch hier endet die alles andere als unterschwellige Kritik noch nicht. Es geht auch hervor, dass eine „wirklich inflationäre, völlig willkürliche und gleichzeitig volksnahe Preisverleihung und Ordensvergabe“ angedacht sei, ein „Orden für Alle“.

Lesen Sie auch: Danke für nichts, Herr Frey! Ein Kommentar zum Semperopernball in Dresden

Dresdner Semperopernball zieht die Reißleine

Dresdner Politiker kritisieren Ordensvergabe an Ägyptens Staatspräsident Al-Sisi

Von SL