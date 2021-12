Dresden

Der Heiligabend rückt immer näher. Und damit auch die Frage, ob nun wirklich jeder alle Geschenke beisammen hat. Auch wenn sich viele Familien seit mehreren Weihnachten schon darauf geeinigt haben, sich weniger bis gar nichts zum Frohen Fest zu schenken, gehört es für einige dazu, dem anderen eine kleine Freude zu bereiten.

Selbstgebackene Plätzchen und Lebkuchen zählen zu den beliebtesten Weihnachtspräsenten. Quelle: kkh/Archiv

Während der eine vor Ideen sprüht, fällt es dem anderen schwer, das geeignete Geschenk zu finden. Dieses sollte dann auch noch die Balance zwischen wenig Geld ausgeben und persönlicher Note halten. Gar nicht so einfach. Sätze wie „Wie wollten uns doch nichts schenken“ oder „Du sollst nicht so viel Geld für mich ausgeben“ können dann schnell mal die Stimmung und die Überraschung kaputt machen. So ist es nicht verwunderlich, dass einige Geschenke noch fehlen, schließlich ist der überstürzte Weihnachtseinkauf am 23. Dezember kein Mythos.

Kreative Geschenke auf den letzten Drücker

Der Trend ging in den letzten Jahren hinzu weniger kaufen und dafür selbst kreativer werden. Die nachfolgenden Last-Minute-Geschenkideen sollten für jeden möglich und machbar sein. Alle Zutaten und Gegenstände sind in herkömmlichen Supermärkten und Drogerien zu erhalten und somit trotz Teil-Lockdown zu bewerkstelligen. Je nachdem, wofür sich entschieden wird, sollten ein bis zwei Stunden Zeit eingeplant werden.

Glühweingelee in 20 Minuten

Marmeladen sind wohl eines der gängigsten Mitbringsel an Weihnachten. Der Klassiker: Apfel-Zimt-Marmelade. Sehr lecker, aber nach ein paar Jahren auch vorhersehbar. Wie wäre es da mal mit einem Glühweingelee? Es geht sehr schnell zuzubereiten und braucht nicht allzu viele Zutaten. Neben einer Flasche Rotwein, gut ausgespülten Marmeladengläsern und Gelierzucker (es wird empfohlen, Gelierzucker im Verhältnis 1:1 zu nehmen) braucht es nur noch die weihnachtlichen Gewürze Nelke, Zimtstangen und Anissterne. Dann ähnelt alles dem herkömmlichen Marmeladenkochen-Prozedere. Zeit: 20 Minuten.

Gebrannte Mandeln

Ein weiteres Jahr ohne Weihnachtsmärkte und den meisten fehlen nach dem Glühwein und den Kräppelchen wahrscheinlich die gebrannten Mandeln. Doch die sind gar nicht so schwer nachzumachen, wie man denken könnte. Wichtigste Geheimzutaten hier: Zimt und Vanillezucker. Wer dann noch eine passende Tüte dazu bastelt, bringt schnell das Weihnachtsmarktgefühl in die eigenen vier Wände. Im Internet finden sich zahlreiche, einfache Rezepte. Zeit: 20 Minuten.

Mit dieser Menge an gebrannten Mandeln könnte man wohl den gesamten Freundeskreis beglücken. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Selbst Kerzen drehen

Sie waren bereits letztes Jahr ein Renner: gedrehte Kerzen. Natürlich gibt es sie auch in einigen Läden zu kaufen, aber mit ein wenig Übung und viel Geduld gelingen sie jedem Bastellaien. Es werden hierfür handelsübliche Stabkerzen aus 100 Prozent Paraffin und warmes Wasser benötigt. Das Wachs weich werden lassen und dann vorsichtig drehen. Auch hier finden sich zahlreiche (Dreh-) Anleitungen im Internet. Zeit: 30 bis 40 Minuten.

Individuelle Gewürzmischung

Eine weitere schöne und leicht umsetzbare Idee sind verschiedene Gewürzmischungen: Dabei muss beachtet werden, dass die Basis immer Salz, Pfeffer und ein Teelöffel Paprikapulver bilden. Danach kann flexibel und je nach Belieben und Essensvorlieben der beschenkten Person der Grundstock mit getrockneten Kräutern wie Oregano, Schnittlauch, Petersilie, Rosmarin und Thymian vermischt werden. Alles in ein kleines Glas gefüllt, beschriftet und eventuell mit einer kurzen Anwendungsbeschreibung versehen – fertig.

Vanille gehört wie Zimt und Anis zu den klassischen Weihnachts-Gewürzen. Wie wäre es zum Beispiel mit Vanille-Salz oder -Zucker? Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Handgeschriebenes Rezeptbuch

Ein etwas persönlicheres Geschenk ist in dieser Reihe das Rezeptbuch, für das man selbst Rezepte zusammengetragen und hineingeschrieben hat. Dazu eignet sich jedes Notizbuch – das Deckblatt kann je nach Lust und Laune jeder individuell gestalten. Dann kommt auf jede Seite ein Rezept, vielleicht das Lieblingsrezept oder auch ein Rezepttipp. Schlussendlich muss es nicht voll werden, denn dann hat der Beschenkte die Möglichkeit es selbst noch weiterzuführen. Zeit: 1,5 bis 2 Stunden.

