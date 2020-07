Dresden

Wegen Gleisbauarbeiten auf der Schweriner Straße werden die Straßenbahnlinien 1 und 2 von Montag, 4 Uhr bis 9. August, 3.30 Uhr in beiden Richtungen zwischen Postplatz und Bahnhof Mitte über Ostra-Allee, Maxstraße und Weißeritzstraße umgeleitet. Das teilen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mit.

Am Bahnhof Mitte halten die Wagen beider Linien auf der Weißeritzstraße in Höhe Seminarstraße. Im gleichen Zeitraum verkehrt auch die Buslinie 75 zwischen Postplatz und Bahnhof Mitte über Freiberger Straße, Ammonstraße und Könneritzstraße.

Umleitungen wegen Gleisverschleiß

In den drei Wochen Umleitungszeit sind auf der Schweriner Straße Gleisbauarbeiten geplant. Die alten Schienen liegen bereits seit 2006 und sind inzwischen stark verschlissen, heißt es. Insbesondere der Gleisbogen Schweriner Straße/ Hertha-Lindner-Straße unterliege durch seine vom Verkehrszug vorgegebene Geometrie einer starken Beanspruchung. Dort werden rund 50 Meter Doppelgleis ausgetauscht. Ebenso müssen die Schienen im weiteren Verlauf der Schweriner Straße bis in Höhe Grüne Straße erneuert werden. Das sind noch einmal rund 300 Meter Doppelgleis. An beiden Baufeldern prüfen die Fachleute auch die dämmenden Zwischenlagen zwischen Schiene und Unterbau sowie die Kleineisenteile zur Befestigung. Bei Bedarf werden sie gewechselt. Abschließend erhält die Straße neuen Asphalt. Die Kosten für die Bauarbeiten belaufen sich auf rund 650 000 Euro.

Auch Autofahrer betroffen

Auch für den Autoverkehr sind Umleitungen nötig. Sie verlaufen zu­meist über die Freiberger Straße. So ist vom 20. bis 27. Juli die Schweriner Straße zwischen Hertha-Lindner-Straße und Ermischstraße gesperrt. Zwischen Ermischstraße und Grüner Straße kann die Schweriner Straße stadtauswärts als Einbahnstraße befahren werden. An der Kreuzung Schweriner Straße/Hertha-Lindner Straße gibt es erhebliche Einschränkungen.

In der Zeit vom 27. Juli bis 9. August ist die Schweriner Straße dann zwischen Hertha-Lindner-Straße und Grüner Straße gesperrt. Dafür kann die Hertha-Lindner-Straße wieder befahren werden.

