Man kann Hammadi D. sicher vieles nachsagen, aber nicht, dass er langsam ist. Der Tunesier ist einer von der ganz schnellen Truppe. Er kam erst in diesem Jahr nach Deutschland, sitzt bereits seit sechs Monaten in U-Haft und seit gestern wegen räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht.

Am 15. Mai trafen er und zwei Landsleute am Bahnhof Mitte auf einen jungen Mann und seine 18-jährige schwangere Freundin. Laut Anklage tanzten zwei der Ganoven den jungen Mann an, um ihn abzulenken und der Angeklagte klaute der Frau das Portemonnaie aus der Handtasche.

Ein Passant eilte zur Hilfe – leider vergebens

Sie bemerkte es, lief ihm nach und bekam von dem 26-Jährigen einen Schlag mit dem Ellenbogen gegen die Schläfe und Tritte gegen die Rippen. Die im sechsten Monat Schwangere ging vor Schmerzen zu Boden.

Ein Passant, der ihr helfen wollte, wurde von den Trio ebenfalls verprügelt und getreten. Einer der Täter biss ihm zudem mehrmals in die Hand. „Ich sagte dem, dass er beißen kann wie er will, ich lasse nicht los. Zwei konnte ich festhalten, aber dann kam der Dritte und die legten zusammen los. Da musste ich loslassen“, erklärte der 32-Jährige.

Der Angeklagte plädiert auf Unschuld

Die Räuber hauten ab. Hammadi D. und ein 25-jähriger Landsmann wurden wenig später festgenommen – der Mittäter in einer Wohnung auf der Friedrichstraße. Er sei müde gewesen und habe sich dort schlafen gelegt, sagte er. Geschlafen hat er nicht – er wurde bei einem Wohnungseinbruchsdiebstahl hochgenommen und sitzt ebenfalls ein.

Aber beide sind unschuldig, zumindest beteuerten sie das vor Gericht. „Ich habe nichts getan“, erklärte Hammadi D. Er habe sich an jenem Tag mit Freunden getroffen. Die beiden hätten sich am Abend dann am Bahnhof Mitte gestritten und er sei zu Fuß zur Unterkunft auf der Bremer Straße gegangen. Mit dem Vorfall habe er nichts zu tun.

Richter glaubt den Aussagen der Verdächtigten nicht

Das sagte auch sein Kumpan. Der 25-Jährige will gar nicht dort gewesen sein. Zumindest kann er sich nicht erinnern, da er betrunken war. „Ich kann mich nur erinnern, dass ich nicht dort war.“

Wenn sie nicht dort waren, wie kam ihre DNA auf die Geldbörse der Frau und auf einen Geldschein? Beides wurde nach der Tat sichergestellt. Das Werk Außerirdischer? „Ich glaube Ihnen die Geschichte, dass sie nicht an der Haltestelle waren, nicht. Es gibt zu viele Spuren“, so der Vorsitzende Richter. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler