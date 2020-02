Immer mehr Schüler: So will die Stadt den Bedarf in der Altstadt decken

Dresden

Die Stadtverwaltung will bereits zum Schuljahr 2021/22 zusätzliche Kapazitäten für Grundschüler im Altstadt-Bereich schaffen. Das kündigte der Chef des Schulverwaltungsamtes, Reinhard Koettnitz, auf DNN-Anfrage an. Er trat damit Befürchtungen entgegen, die zusätzlichen Plätze könnten sich noch weiter verzögern.

Sachsens Kultusministerium hat die Stadt in der Genehmigung für die aktuelle Schulnetzplanung aufgefordert, bis 31. Mai ein Konzept „zur dauerhaften Absicherung der Grundschulversorgung im Grundschulbezirk Altstadt I“ vorzulegen. In diesem Bereich, zu dem die 10., die 16., die 102. und die 113. Grundschule gehören, können aktuell rechnerisch 13,5 Klassenzüge gebildet werden, die den Bedarf gerade so abdecken.

Der Plan sieht neben Wohngebäuden auch eine Turnhalle (blau), eine Grundschule (grün) und eine Oberschule (gelb) vor. Quelle: Knoche Architekten BDA

Die Schulen müssen dafür so voll ausgelastet werden, dass die Doppelnutzung von Räumen für Hort und Schule auf der Tagesordnung stehen und zusätzliche Angebote wie eine Schulbibliothek schon in die Diskussion geraten. Innerhalb von fünf Jahren werde der Platzbedarf an den Grundschulen auf 17 Klassenzüge wachsen, prognostiziert das Kultusministerium unter Berufung auf Annahmen der Stadt. Ab Sommer 2022 dürften die jetzigen Kapazitäten ausgeschöpft sein. Daher soll die 10. Grundschule an der Struvestraße zunächst mit Containern erweitert werden.

Rechtzeitig Container an 10. Grundschule

Die Stadt will das auch rechtzeitig schaffen. „Die zusätzlich geplanten Kapazitäten sollen mit dem Schuljahr 2021/22 zur Verfügung stehen“, erklärte Koettnitz. Geplant sei die Erweiterung um einen Zug am Standort der 10. Grundschule. „Mehr ist an diesem Standort auch nicht realisierbar.“

Längerfristig soll der Bau einer Grundschule und einer Oberschule auf der Cockerwiese in dem Stadtbereich bei den Kapazitäten für Entspannung sorgen. Nach Ansicht des Kultusministeriums muss der Oberschulstandort spätestens bis zum Schuljahr 2025/26 einsatzbereit sein.

In der Stadtpolitik lassen die Sorgen jedoch nicht nach, dass die Stadt die Planungen für einen Doppelstandort doch noch aufgeben könnte und es noch zu erheblichen Verzögerungen auch für die neue Grundschule kommen könnte, wenn umgeplant werden muss. „Ich habe da meine Zweifel“, hatte sich SPD-Bildungsexpertin und Stadtratsfraktionschefin Dana Frohwieser zum Zeitplan für die Cockerwiese geäußert. Das hat mit dem Doppelstandort zu tun, der nicht unumstritten ist. In einem Werkstattverfahren war der Platz für zwei Schulbauten als unzureichend bewertet worden.

Sorgen wegen möglicher Verzögerungen

Entsprechende Sorgen macht sich daher auch Lutz Hoffmann, CDU-Vertreter im Stadtbezirksbeirat Altstadt. Er berichtet aus der Gerüchteküche im Rathaus, wonach die Stadt Dresden die Planungen für die Cockerwiese aktuell über den Haufen geworfen haben soll und nur noch eine Grundschule an diesem Standort plane. „Sollte das mit der Neuplanung stimmen, wäre das eine absolute Katastrophe, da hier wichtige Zeit verloren wird um die erforderlichen Kapazitäten im Grundschulbereich zu realisieren“, wettert er.

Eine Gedenktafel erinnert an Joe Cocker und sein legendäres Konzert im Juni 1988 auf der Cockerwiese. Quelle: dpa

Es sei anzunehmen, das ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden muss und es somit nochmals zu eineinhalb Jahren Bauverzug komme. Damit würde sich die Frage stellen, wo die Grundschüler aus dem Schulbezirk eingeschult werden sollten.

Stadt bekräftigt Pläne

Äußerungen aus dem Rathaus widersprechen diesen Befürchtungen jedoch ganz klar. „Die derzeitige Planung sieht eine vierzügige Grundschule und eine dreizügige Oberschule am Standort Cockerwiese vor“, stellte Schulamtsleiter Koettnitz fest. Auf die Nachfrage, ob es Überlegungen gebe, nur noch die Grundschule zu bauen, erklärte er klipp und klar: „Es werden zwei Schulen am Standort geplant.“ Nach den derzeitigen Plänen will die Stadt damit bis zum Schuljahr 204/25 fertig sein – und damit noch ein Jahr vor der vom Kultusministerium geforderten Fertigstellung.

Der Zeitplan hat sich damit in den letzten Wochen deutlich gewandelt. Noch Anfang November teilte Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) der Linken-Stadträtin Anja Apel auf Anfrage mit, die aktuelle Planung sehe die Fertigstellung zum Schuljahr 2016/27 vor. An der Möglichkeit einer früheren Realisierung werde gearbeitet, hieß es seinerzeit.

