Dresden

Schönfeld-Weißig ist, was seine Ortsvorsteher betrifft, wohl immer für eine Überraschung gut. „Hochlandkönig“ Hans-Jürgen Behr sorgte für einigen Wirbel. „Behr wollte nicht wieder als Ortsvorsteher kandidieren. Seine Nachfolgerin Daniela Walter wird womöglich diplomatischer als er agieren“ schrieben die DNN im September 2014. Walter hatte da die Geschäfte ihres umtriebigen und umstrittenen Vorgängers übernommen. Doch dann geriet auch sie in die Schlagzeilen. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen Unterschlagung, die Landeshauptstadt untersagte ihr die Führung der Dienstgeschäfte. Auf ihr CDU-Stadtratsmandat hatte die Sache keinen Einfluss.

„Ortschaftsrat kannst du in der Pfeife rauchen“

Seit dieser Woche steht die 49-Jährige vor dem Amtsgericht. Der Vorwurf: Sie soll Geldpräsente (15 oder 25 Euro), Blumen, Präsentkörbe, die sie als Gemeinde-Chefin als Geschenke bei runden Geburtstagen oder Ehejubiläen übergeben sollte, für sich behalten haben. Zwischen 2015 und 2017 seien 55 Jubilare leer ausgegangen, obwohl das Geld an sie übergeben wurde – zumindest hat sie es quittiert. Schaden: 1964 Euro. Während der Ermittlungen bestritt Daniela Walter die Vorwürfe vehement, am Montag wollte sie sich nicht äußern.

Aufgeflogen war alles durch ei­nen Zufall: Ein Pappritzer hatte sich beim Chef der Verwaltungsstelle Schönfeld-Weißig beschwert: „Deinen Ortschaftsrat kannst du in der Pfeife rauchen. Ich bin 80 geworden und keiner hat gratuliert.“ Zwei anderen Jubilarinnen sei es auch so ergangen. Der Verwaltungschef ging der Sache nach, merkte, da stimmt was nicht und informierte seinen Chef: Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU). Eine Antwort habe er nie bekommen. „Ich fühlte mich von der Stadt allein gelassen“, sagte er.

Man habe es ihm danach schwer gemacht, erklärte der (inzwischen) Rentner. Sein Verhältnis zu Walter, die alles bestritt, und Behr, der kräftig mitmischte, sei dann sehr gestört gewesen.

Mitarbeiterinnen in der Verwaltung Schönfeld-Weißig gerieten in Verdacht, mit dem Geld nicht ordentlich umgegangen zu sein. Sie schrieben an den Ordnungsbürgermeister, um die Sache klarzustellen. „Ich war enttäuscht, dass es da keine Reaktion gab“, sagte eine Mitarbeiterin. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler