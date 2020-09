Dresden

Die Pillnitzer Schloßfähre muss länger pausieren. Eigentlich sollte das Schiff, das sonst Fahrgäste und Autos zwischen Kleinz­schachwitz und Pillnitz übersetzt, am Sonnabend den Betrieb wieder aufnehmen. In der Laubegaster Werft, wo die 26 Jahre alte Fähre derzeit repariert und instandgesetzt wird, dauern die Arbeiten jedoch länger als gedacht. „Wir haben keine unerwarteten Schäden entdeckt, aber die Dimensionen der Mängel haben uns überrascht“, sagt Jürgen Gableske.

Lackieren bei schlechtem Wetter? Eher nicht

Wahrscheinlich wird die Fähre deswegen erst Anfang nächster Woche wieder ins Elbwasser gesetzt, vermutet der Werkstattleiter Kraftfahrzeuge im Betriebshof Gruna, der auch der Zuständige für die Fährschiffe bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) ist. So lange ist die Personenfähre täglich von 5.30 Uhr bis Mitternacht als Alternative im Einsatz.

Ein Beispiel für einen unvermutet starken Schaden sind Risse am Schiffsrumpf unter den Landeklappen. „Wie tief die gehen, sieht am immer erst, wenn man die Klappen abmontiert hat“, sagt Jürgen Gableske. Auf einer der Landeklappen ist auch ein Rohr zerrissen, in dem beim Anlegen ein Sicherungsbolzen arretiert wird. Es muss ersetzt werden. Ebenso wie die Fassung der Gangfenster. Dort habe sich das Wasser gesammelt und die Rahmen aufgelöst, sagt der Werkstattleiter. Sie werden nun erneuert und anschließend die originalen Glasscheiben wieder eingesetzt.

Die Fähre erhält neben Korrosionsschutz auch einen neuen Anstrich. Das geht allerdings nur bei trockener Witterung. Quelle: Dietrich Flechtner

Alles in allem sind das keine großen Schäden, die auch das Budget von 80.000 Euro für die Überholung nicht sprengen werden, aber in Summe sorgen sie eben für Verzögerungen. Zumal das schlechte Wetter, das für das Wochenende angekündigt ist, geplante Lackarbeiten unmöglich macht.

Dieselmotoren bleiben vorerst

Das Hauptaugenmerk bei den Reparaturen liegt auf den beiden Motoren. Diese werden komplett überholt. Alle zehn Jahre stehe das auf dem Plan, sagt Jürgen Gableske. Gut möglich, dass es das letzte Mal für die beiden Dieselaggregate ist. „Wir können nicht absehen, welche Anforderungen in ein paar Jahren an die Motoren gestellt werden“, sagt der Werkstattleiter. Eine Umstellung auf Elektrobetrieb hat er schon einmal überlegt, den Gedanken aber wegen zu hoher Kosten und nicht geeigneter Batterietechnik verworfen – vorerst. Außerdem ist die Schloßfähre mit ihren 26 Jahren kein Jungspund mehr. Es ist denkbar, dass sie 2030 durch eine neue ersetzt wird. „Derzeit denken wir über einen Verkauf jedoch nicht nach“, sagt Jürgen Gableske.

Auf engstem Raum hat Samuel Knabe mit dem Dieselaggregat zu schaffen. Der Motor wird alle zehn Jahre von Grund auf instand gesetzt. Quelle: Dietrich Flechtner

Er hatte die Fährenwartung, bei der auch ein undichter Schottelantrieb ausgetauscht und später vom Hersteller wieder aufgearbeitet, sowie die Heizungsanlage überarbeitet wird, eigentlich schon viel eher im Jahr vorgesehen. Da machten dann aber blinde Passagiere einen Strich durch die Rechnung, die bei den DVB Artenschutz genießen: Rauchschwalben, die an den Landeklappen ihre Nester bauen. Deren Brutzeit haben die Fährleute geduldig abgewartet, ehe sie die Schloßfähre stromabwärts zur Schiffswerft gebracht haben. „Die Nester mussten wir natürlich für die Wartung entfernen“, sagt Jürgen Gableske. Er gehe aber davon aus, dass die Schwalben nach ihrer Rückkehr im Frühjahr neue bauen werden.

Bis dahin wird die 56 Tonnen schwere Fähre schon längst wieder im Wasser liegen – und mit jeder Fahrt bis zu 350 Fahrgäste oder bis zu acht Autos von Kleinzschachwitz nach Pillnitz oder umgekehrt übersetzen.

Von Uwe Hofmann