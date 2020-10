Dresden

Man hat selten einen Angeklagten, der so gelassen und freundlich, ja fast fröhlich ins Gericht kommt, wie Christoph D. Dabei hat der 34-Jährige eigentlich gar keinen Grund für gute Laune. Er sitzt derzeit eine mehrjährige Haftstrafe ab, hat noch drei offene Berufungen am Landgericht und dazu gibt es das Urteil der derzeitig laufenden Verhandlung noch obendrauf. Und die beiden Anklagen haben es in sich: insgesamt 17 Tatvorwürfe, hauptsächlich Körperverletzung.

Schädelhirntrauma , Hämatome , blutende Wunden

Der Angeklagte hat ein erhebliches Alkoholproblem und wird, wenn er betrunken ist, aggressiv. Er lässt dann gern die Fäuste sprechen. Häufigstes Opfer ist laut Anklage seine „Noch-Ehefrau“. Das Paar lebte fast zehn Jahre zusammen und immer gab es Zoff. Die beiden konnten nicht miteinander, aber wohl auch nicht ohne einander.

Gab es Streit, bekam sie schnell mal seine Faust ins Gesicht oder einen Kopfstoß. Laut Staatsanwaltschaft hat er sie mit dem Besenstiel verprügelt, mit Bierflaschen beworfen, geschlagen, getreten, gewürgt – Schädelhirntrauma, Hämatome, blutende Wunden und wackelnde Zähne inklusive. Die junge Frau ist offenbar aber auch kein Kind von Traurigkeit und langt gern mal hin. Sie saß schon gemeinsam mit ihrem Gatten wegen Körperverletzung auf der Anklagebank. Christoph D. soll aber auch Leute verprügelt haben, die seine Frau vor seinen Gewaltausbrüchen schützen wollten. Auch völlig unbeteiligte Passanten waren unter seinen Opfern.

Straftaten, Verhandlungen, Verurteilungen, Knast

Sein Lebenslauf ist eine Katastrophe: Mit sechs Jahren begann er zu rauchen, mit neun zu trinken. Mit der siebten Klasse verließ er die Schule: „Ich hatte dann keine Lust mehr.“ Mit 14 nahm er Crystal und später fast alles, was der Markt zu bieten hatte: „Außer Heroin hab’ ich alles genommen. Ich habe mein ganzes Erbe verballert“.

Von den Drogen kam er weg, vom Alkohol nicht. Er habe regelrecht gesoffen, sagt er, einen Kasten Bier und mindestens eine Flasche Schnaps am Tag. Es folgten Straftaten, Verhandlungen, Verurteilungen, Knast. Dort hat er vor Jahren auch seinen Hauptschulabschluss nachgeholt. Derzeit macht er am Hammerweg eine Ausbildung zum Bäcker. „Macht richtig Spaß“, sagt er.

Christoph D. will jetzt unbedingt eine Therapie machen. Er scheint mit sich im Reinen zu sein und ein Ziel zu haben – auch wenn es noch Jahre dauert, bis er wieder auf freiem Fuß ist. Nur wenn das Gespräch auf seine Frau kommt, verdüstert sich seine Miene. Das Paar arbeitet derzeit an der Scheidung. Das Trennungsjahr dürfte kein Problem sein. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler