Dresden

Advent – das ist die Zeit, in der besinnliche Stille herrscht und jeder sich in die Heimeligkeit der eigenen vier Wände zurückzieht. Dort wird dekoriert, was die oft über Jahre angeschafften Bestände an Räuchermännchen, Pyramiden und Schwibbögen so hergeben. Nur ein weihnachtlich geschmücktes Heim kann in diesen Tagen auch als vorzeigbar gelten.

Auch unter Bauleuten scheint man diesen Drang zur Dekoration zu spüren. Vielleicht hat auch ein Liebhaber von Vorschriftzeichen seiner besonderen Leidenschaft freien Lauf gelassen – so oder so: Der Leisniger Platz in Dresden-Pieschen zeigte sich Anfang der Woche hochdekoriert wie sonst nur nordkoreanische Armeegeneräle.

Aus Richtung Leisniger Straße auf den Platz zurollende Verkehrsteilnehmer wurde dort seit Montagmorgen mit dem amtlichen Verkehrszeichen 214-30 das Abbiegen nach links oder rechts vorgeschrieben, dazu mit dem Zeichen 209-30 die Geradeausfahrt. Das ist an sich schon seltsam, denn alle drei Bewegungsarten sind seit jeher an dieser Stelle üblich und auch ohne den Schildersalat erprobt.

Alles scheint erlaubt – dabei ist die Durchfahrt verboten

Was die Sache pikant macht, ist das eher unbeliebte Zeichen 267 „Verbot der Einfahrt“, das der Geradeausfahrt nur wenige Meter nach dem eben beschriebenen Schilderpaar ein jähes Ende bereitete. Die Kombination ist derart verwirrend, dass sich die meisten Verkehrsteilnehmer das Ihre dachten und nach Gutdünken fuhren – irgendwie schien an dieser Stelle ja auch alles erlaubt zu sein.

Oder doch nicht? Was der Denker mit seiner Zeichensetzung erreichen wollte, bleibt ungeklärt. Die Stadtverwaltung verweist auf Anfrage lediglich auf ein „Kommunikationsproblem“ zwischen Unternehmen, die im Zuge des seit Jahren in Pieschen laufenden Fernwärmeausbaus mit der Baustellenbeschilderung betraut sind. Die Straßenverkehrsbehörde habe „den sofortigen Rückbau und das Aufstellen der korrekten Beschilderung veranlasst“ und den Ort am Dienstag einer „Nachkontrolle“ unterzogen.

Des Rätsels Lösung: Rechtsabbiegen ist an dieser Stelle erwünscht. Quelle: Uwe Hofmann

Damit ist auch das Rätsel gelöst, welches der drei Schilder, Abbiegegebot, Geraudeausfahrt, das Richtige gewesen wäre. Offenbar keines so richtig: Jedenfalls wird dem Verkehr an dieser Stelle nun das Rechtsabbiegen vorgeschrieben. Links und geradeaus verhindern Baustellen am Leisniger Platz und auf der Torgauer Straße die Weiterfahrt.

Eine wichtige Botschaft hält das Rathaus auf Anfrage noch bereit: „Es sind keine Unfälle bekannt, welche auf die Beschilderung zurückzuführen sind“, teilt es mit. So hat der Verkehrsfauxpas wenigstens keine schlimmen Folgen gehabt.

Von Uwe Hofmann