Dresden

Wird der Kaufpark Nickern komplett abgerissen und neu gebaut? Der Berliner Unternehmer Kurt Krieger, der in Dresden bereits den Elbepark betreibt, hat eine Option zum Ankauf des Kaufparks Nickern. Krieger stellte im Januar seine Pläne mit der in die Jahre gekommenen Handelsimmobilie vor: Totalabriss der gesamten Anlage und Neubau in mehreren Schritten. Kosten: rund 260 Millionen Euro.

Für die Realisierung dieser Pläne benötigt der Unternehmer einen neuen Bebauungsplan. Dieser befindet sich in der Stadtverwaltung in der Endabstimmung, der Bauausschuss soll auf seiner Sitzung am 10. März darüber debattieren. Krieger hofft, bis 2022 Baurecht zu erlangen und zum Jahreswechsel 2024/2025 den neuen Kaufpark Nickern eröffnen zu können.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die im Citymanagement Dresden organisierten Einzelhändler in der Dresdner Innenstadt begrüßen das Engagement der Krieger-Gruppe. „Insbesondere der Stadtteil Prohlis wird von der Aufwertung des Kaufparks Nickern sehr profitieren“, erklärte City-Managerin Friederike Wachtel. In einem Schreiben an die Stadträte warnen die Händler aber vor irreparablen Schäden für die Innenstadt, wenn das Vorhaben in der derzeit bekannten Größe umgesetzt werde.

Steigerung der Verkaufsfläche um 60 Prozent?

So sehe der Bebauungsplan nach letztem Stand vor, dass die maximale Verkaufsfläche für das innenstadtrelevante Sortiment von 19 000 Quadratmetern auf 31 778 Quadratmeter erhöht werde. „Diese Steigerung von mehr als 60 Prozent ist nicht akzeptabel“, heißt es in dem Schreiben. Der Kaufpark Nichern sei laut Einzelhandelskonzept ein Standort, der nicht in Konkurrenz zur Innenstadt treten solle. Eine gegen die Innenstadt gerichtete Entwicklung sei nicht hinnehmbar, so das City Management.

„Unangemessene Aufwertung des Kaufparks“

Die Einzelhändler in der Innenstadt verweisen auch auf die Corona-Pandemie, deren Folgen noch gar nicht abzuschätzen seien. „Es bestätigt sich derzeit unsere Erwartung, dass viele Händler ihre Betriebe nicht mehr wie gehabt fortführen werden, sondern schließen, sich zumindest aber verkleinern wollen“, heißt es in dem Schreiben. Es werde erhöhten Leerstand in der Innenstadt geben. Diese Entwicklung dürfe nicht durch eine unangemessene Aufwertung des Kaufparks verstärkt werden, erklärte das City Management.

Kritische Punkte offen diskutieren

Zumal der Innenstadthandel dezentralen Standorten ohnehin im Nachteil sei, da die Mieten in der City höher seien und kostenlose Parkplätze für die Kunden nicht zur Verfügung stünden. Die kritischen Punkte des Vorhabens der Krieger-Gruppe sollten offen angesprochen und diskutiert werden. Das City Management appelliert an die Mitglieder des Bauausschusses, einer Vorlage für den Kaufpark Nickern nicht zuzustimmen, insofern diese konkrete Angaben zu Verkaufsflächen und Sortimentsgrößen enthält.

Grüne: Brauchen Konzepte für die Stärkung der Innenstadt

Torsten Schulze, wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen im Stadtrat, kann die Bedenken des Innenstadthandels nachvollziehen. „Wir wollen nicht noch mehr Leerstand im Stadtzentrum“, erklärt der Grüne, fügt aber an: „Wir werden Leerstand nicht dadurch verhindern, dass wir eine Ansiedlung zu stark reglementieren. Für die Stärkung der Innenstadt brauchen wir Konzepte, an denen wir aktuell arbeiten.“

Bedenken der Händler ernst nehmen

Die Grünen würden das Vorhaben ebenfalls begrüßen, erklärte Schulze. „Wir müssen aber auch die Bedenken der Händler in der Innenstadt ernst nehmen und uns die geplante Sortimentsstruktur im Kaufpark Nickern genau ansehen.“ Die Stadtverwaltung müsse auch sicherstellen, dass der Investor bei einer Realisierung des Vorhabens alle Auflagen und Vorgaben erfüllt, forderte Schulze.

Von Thomas Baumann-Hartwig