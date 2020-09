Dresden

Gerade eben hat an der Südseite des Altmarkts erst ein bayrischer Bierausschank neu eröffnet, schon geht das kulinarische Stühlerücken im Dresdner Stadtzentrum munter weiter: Im denkmalgeschützten früheren Café Central vis-à-vis zur Kreuzkirche startet am Donnerstag die Kette Sausalitos durch – eine gehobene Systemgastronomie, die auf kalifornisch-mexikanische Küche und Bar setzt.

Erst vor zwei Jahren hatte in den Räumen die Marke Braufactum versucht, Fuß zu fassen, setzten die Macher auf Craftbier, Burger und Barbecue – offensichtlich aber ohne entsprechend Erfolg. Überrannt hatten die Dresdner das Restaurant eher nicht. Nach Kaffee und Kuchen, Bier und Barbecue probiert es Sausalitos dort jetzt also mit Cocktails und Quesadillas. Namensgeber der Kette ist übrigens der gleichnamige Stadtteil in San Francisco.

Erster Ableger in den neuen Bundesländern seit über 25 Jahren

„Im Sausalitos bekommen die Gäste leckere Cocktails in vielen ausgefallenen Geschmacksrichtungen sowie authentische, mexikanische Spezialitäten und kalifornische Gerichte, Burger und viel zum Teilen und Genießen“, sagt Dominic Cloudt, Marketingleiter im Unternehmen, das in Deutschland bereits etwas mehr als 40 Restaurants betreibt. Der Ableger in Dresden ist der erste in der mehr als 25-jährigen Firmengeschichte in den neuen Bundesländern.

Mix aus sozialistischem Klassizismus und Cal-Mex-Stil

Bei der Gestaltung der Restaurants setzt das Unternehmern gemeinhin auf einen Mix aus rustikalen und modernen Gestaltungselementen und Graffiti mit typischen Cal-Mex-Motiven – wobei Dresden mit Blick auf die besondere Architektur der Mitte der 1950er Jahre im sozialistischen Klassizismus hochgezogenen Häuserzeile auf der Ostseite des Altmarkts durchaus eine besondere Herausforderung ist, wie Dominic Cloudt sagt. „Unsere Einrichtung ist geprägt von kalifornischen Einflüssen, beispielsweise finden sich die Originalfarbe der Golden Gate Bridge oder Surfmotive überall wieder. Hier in Dresden kommt nochmal ein Alleinstellungsmerkmal zugute, denn da das Gebäude auch Innen dem Denkmalschutz unterliegt, haben wir uns etwas eingeschränkt, was das Einrichtungskonzept anbelangt.“

Nur untere Etage in Benutzung

So geht die Westküste nun eine besondere Symbiose mit dem sozialistischen Chic mit seinen mächtigen Säulen, dem Stuck und dem raumprägenden Treppenaufgang ein. Letzterer wird zunächst aber keine Gäste tragende Rolle spielen, da Sausalitos zunächst und anders als noch Braufactum nur die untere Etage nutzen wird. Geplant waren ursprünglich 180 Sitzplätze, wobei es nun coronabedingt und durch die aktuellen Abstandsregeln weniger werden, wie Dominic Cloudt sagt. Auch auf dem Altmarkt werden Tische und Stühle aufgestellt – allerdings ebenso nicht das übliche Terrassenmobiliar der Kette, damit sich alles besser ins bestehende Stadtbild einfügen könne.

Neueröffnung der Fastfoodkette KFC nebenan unklar

Schon vor längerer Zeit hatte die Fastfoodkette KFC die Eröffnung ei­ner Filiale am Altmarkt angekündigt, im Lokal direkt neben Sausalitos werben bereits seit Monaten große Plakate für den Neustart der Geflügelbraterei in Dresden. Doch vielmehr ist seitdem nicht passiert, auf Anfrage der Dresdner Neuesten Nachrichten ließ das Unternehmen jüngst nur mitteilen, dass es keine Auskünfte zu geplanten Neueröffnungen gebe. Auf dem Stellenportal von KFC im Netz ist die Neueröffnung indes für 2020 angekündigt, inzwischen sind auch zwei Jobangebote für Dresden dort eingestellt.

Neueröffnung Sausalitos, Donnerstag, 3. August, 17 Uhr, Altmarkt 6; Internet: www.sausalitos.de

Von Sebastian Kositz