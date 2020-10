Dresden

Auf der Wiese vor dem ICC herrscht zurzeit ein reges Treiben. Kräne positionieren Stahlträger am Ostra-Ufer. Hier entsteht die neue Spielstätte für die alljährliche Sarrasani-Dinnershow, in der kommenden Spielzeit unter dem verheißungsvollen Titel „Showtime“. Traditionell zum Auf- und Abbau zeigt sich das Wetter nicht unbedingt von seiner besten Seite, wie André Sarrasani schmunzelnd feststellt: „Das verdirbt uns aber nicht die Laune, wir freuen uns, dass wir trotz Pandemie am neuen Standort durchstarten können – mitten in der Dresdner Innenstadt und damit prominent im Stadtbild präsent“. Insgesamt 49 Spieltage mit knapp 65 Shows stehen auf dem straffen Programm. Corona stellte auch das erfahrene Team vor einige Herausforderungen. Damit sich die Gäste auf einen ungetrübten Showgenuss freuen können und gleichzeitig auch die Wirtschaftlichkeit erhalten bleibt, ist die wichtigste Neuerung ein neues Zelt, das nach Sarrasani-Vorgaben extra von einem italienischen Spezialhersteller produziert wurde. Auf 1037 Quadratmetern finden unter Einhaltung des Mindestabstandes rund 300 Gäste Platz, Lounges und Sitzinseln stehen für die Einnahme eines Aperitifs oder Absackers zur Verfügung.

„Wir sind klar ein Teil von Sachsen“

36 Meter Durchmesser weist das neue Trocadero auf. Es gibt eine größere Bühne, die jedoch nicht extra vom Zuschauerbereich abgetrennt ist. Weil Gesang nicht Teil des Showkonzepts ist, reicht auch hier der vorgeschriebene Abstand von 1,50 Metern um die Hygienevorgaben zu erfüllen. Zudem tauscht ein neues Lüftungssystem dreimal pro Stunde die verbrauchte Raumluft des gesamten Theaters gegen frische aus.

Anzeige

Auch von außen weht ein neuer Wind, denn das Zelt kommt nicht im gewohnten Cremeweiß daher, sondern präsentiert sich in einem frischen, grün-weißen Gewand. „Das sind zum einen seit jeher die Sarrasani-Farben, zum anderen setzen sie auch ein eindeutiges Signal: wir sind klar ein Teil von Sachsen. Und natürlich fügen sich die Farben auch perfekt in die Umgebung am Elbufer ein“, erklärt Sarrasani das optische Make-Over.

Der Showmaster freut sich besonders, nach langer Zeit auch mal wieder deutsche Künstler präsentieren zu können. Weil viele Nationen aktuell keine Arbeitsvisa ausstellen, musste er in diesem Jahr etwas umdisponieren. Eine frühzeitige Planung habe aber ein erstklassiges Ensemble hervorgebracht, ist er überzeugt. Mit dabei sind Künstler aus Frankreich, China, Polen, Südafrika, Polen, Holland und Peru. Außerdem werden nach aktueller Planung auch die weißen Tiger wieder Teil der Show sein.

Das Grundgerüst für das neue Trocadero steht bereits Quelle: Dietrich Flechtner

Bis das Zelt inklusive Interieur steht, werden nach vorsichtiger Schätzung Sarrasanis noch etwa zwei Wochen vergehen, der Aufbau an sich gehe „Ratzfatz“, bis alles eingerichtet ist, könne es erfahrungsgemäß aber eine Weile dauern. Unterdessen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, Show und Menü stehen und André Sarrasani kann es augenscheinlich kaum erwarten, dass es endlich losgeht: „Wir freuen uns, dass trotz der vielen Herausforderungen alles wie geplant stattfinden kann und wir so den Dresdnern auch ein Stück kulturelle Lebensqualität zurückbringen können“.

Das Traditionsunternehmen um Frontmann André Sarrasani befindet sich heute bereits in der vierten Generation. Seit 2004 bietet der Illusionist seinen Gästen mit dem Sarrasani Trocadero einen modernen Mix aus Dinnershow, Varieté und Theater. Start in diesem Jahr ist der 20. November am Ostra-Ufer, die Spielzeit endet am 7. Februar. Tickets für die Dinnershows und den Familienbrunch gibt es unter www.sarrasani-de., telefonisch unter (0351) 6 46 50 56, im Foyer des Maritim-Hotels sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Karten (inklusive 4-Gänge-Menü und Show) kosten ab 69 Euro.

Von Kaddi Cutz