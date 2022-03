Dresden

Andreas Gruner, Abteilungsleiter Brücken und Ingenieurbauwerke im städtischen Straßen- und Tiefbauamt, wurde lyrisch: „Das ist eine alte Dame. Die muss man hegen und pflegen“, erklärte er mit Blick auf die Loschwitzer Elbbrücke, im Volksmund auch „Blaues Wunder“ genannt. Am Montag haben die Sanierungsarbeiten an der Elbquerung begonnen. Bis Oktober müssen Autofahrer mit Einschränkungen rechnen. In den Sommerferien wird die Brücke für vier Wochen voll gesperrt.

Wie lange wird das Blaue Wunder saniert?

Bis 2030, sagt Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen). Voraussetzung: Die Stadt erhält die erhoffte finanzielle Unterstützung. Fließen die Mittel nicht, dann müsste die Sanierung weiter gestreckt werden. Das würde die Arbeiten teurer machen.

Wie viel kostet die Sanierung des Baudenkmals?

Zwischen 96 und 126 Millionen Euro, sagt Kühn. Die Planer haben bewusst einen Korridor von 30 Millionen Euro gelassen, weil es im Bauablauf böse und kostspielige Überraschungen geben kann. In diesem Jahr sollen 2,4 Millionen Euro verbaut werden.

Ist die Finanzierung der Arbeiten gesichert?

Vollständig noch nicht. Der Stadtrat hat für die Jahre 2021 bis 2025 Eigenmittel von 1,1 Millionen Euro pro Jahr eingeplant. Hinzu kommen 4,3 Millionen Euro aus dem Haushaltsüberschuss des Jahres 2020. Der Freistaat gibt eine Million Euro aus dem Landessonderprogramm für Denkmalpflege. Landeskonservator Alf Furkert überreichte gestern eine entsprechende Urkunde. Die Stadtbezirksbeiräte von Blasewitz und Loschwitz beteiligen sich mit 150 000 Euro. Das sind alles in allem fast elf Millionen Euro.

Gibt es keine Fördermittel aus dem Straßenbau-Topf?

Dieses Förderprogramm des Freistaats war hoffnungslos ausgereizt, so dass Dresden im ersten Anlauf eine Absage erhielt. Jetzt hofft die Stadt, dass ein Antrag über 26 Millionen Euro erfolgreich ist und der Freistaat das Vorhaben mit 13 Millionen Euro fördert, wie Kühn und Straßen- und Tiefbau-Amtsleiterin Simone Prüfer erklärten. Kühn will auch den Bund in die Verantwortung nehmen und Bundesmittel für das Denkmal akquirieren.

Welche Arbeiten werden dieses Jahr ausgeführt?

Die Bauarbeiter werden sich im Mittelteil der Brücke aufhalten und dort vor allem unter dem Bauwerk den Rostschutz erneuern und verformte Stahlteile reparieren. „Das sind die dringendsten Arbeiten, um die Befahrbarkeit der Brücke weiter zu gewährleisten“, sagt der Baubürgermeister. Für technisch interessierte Menschen: Schwingungsbremsen, Endbereiche am Hauptragwerk, das Scheitelgelenk und die Fahrbahnübergangs-Konstruktionen werden saniert.

Wann wird die Brücke wie gesperrt?

Laut Bauleiter Lutz Kobsch von der Firma Fuchs Bau aus Hainichen hat die Einrichtung der Baustelle begonnen. Ab nächste Woche beginnen die Gerüstbauarbeiten und die Bauarbeiter benötigen dafür eine Fahrspur auf der Oberstromseite (die Seite am Schillergarten), so dass nur zwei Fahrspuren offen bleiben. Für Fußgänger ist immer eine Gehwegseite geöffnet, erklärte Kobsch. Zunächst wird der Gehweg Oberstrom gesperrt. Vom 25. Juli bis 19. August bleibt die Brücke voll gesperrt, weil Gerüste quer über die Fahrbahn gezogen werden, wie der Bauleiter sagte.

Welche Arbeiten stehen in den nächsten Jahren an?

Bis 2030 soll die Brücke einen neuen Anstrich erhalten. Laut Furkert wird es sich um den Originalfarbton von 1893 handeln. Das Landesamt für Denkmalpflege habe dabei mitgeholfen, das richtige Blau für das Blaue Wunder herauszufinden. Stahlbauteile werden ausgetauscht, Ankerkammern, Brückenlager und Pfeiler saniert. „Dann wird auch ein kompletter Deckentausch dran sein“, sagt Gruner.

Wird es Verkehrsanlagen für Radfahrer geben?

„Die Planungen laufen noch“, sagt Kühn. Während der Sanierung sei an separate Radverkehrsanlagen nicht zu denken. Letztlich handele es sich um eine „Quadratur des Kreises“. Deutlich mehr als 25 000 Fahrzeuge rollen täglich über die Brücke, der Platz ist begrenzt. „Das ist eine Herausforderung“, sagt Kühn.

Was sagt die Politik zum Baustart?

Die SPD-Stadtratsfraktion fordert umfassende Informationen der Bevölkerung über die Vollsperrungen und Umleitungen. Die Anwohner sollten die Fähre Laubegast – Niederpoyritz kostenlos nutzen dürfen. Grünen-Landtagsabgeordneter Thomas Löser forderte weitere Landesmittel und eine verbindliche Beteiligung des Bundes. „Die Brücke ist sanierungsbedürftig. Die Politik sollte die Fachleute ihren Job machen lassen“, sagte Linke-Stadtrat Tilo Wirtz.

Von Thomas Baumann-Hartwig