Das sieht doch gut aus: Das Geländer steht, die Lichtmasten stehen, der Gehweg ist betoniert, die Granitborde sind fertig. Von der Neustädter Seite bis zur Elbmitte – der erste Abschnitt bei der Sanierung der Carolabrücke ist fast geschafft. Im Oktober sollen Radfahrer und Fußgänger auf den fertigen Rad- und Fußweg umziehen. Wann genau im Oktober? „Im Oktober“, sagt Andreas Gruner, Abteilungsleiter Brücken und Ingenieurbauwerke in der Stadtverwaltung, trocken.

Verkehrsführung schwer zu durchschauen

Ein Pärchen auf Elektrorollern saust auf die Carolabrücke zu. Die Frau biegt auf die Umleitungsstrecke der Autos ein und behindert wenig später den Verkehr in Richtung Neustadt, während der Mann im letzten Moment bremsen kann und mit seinem Flitzer die Umleitung für Radler und Fußgänger nimmt. Leicht zu durchschauen ist die Verkehrsführung für Ortsunkundige nicht. Das ändert sich ab Oktober.

Im Frühjahr ist die erste Etappe geschafft

Ab dem Frühjahr soll sich alles ändern, wie Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) erklärt. Dann ist der Brückenzug A der Carolabrücke komplett fertig. Autofahrer können die Elbquerung vorübergehend auf allen vier Spuren nutzen – keine Staus wegen der Verengung auf eine Spur pro Fahrtrichtung mehr.

Brückenzug B wird erst 2022 angefasst

Vorübergehend heißt bis 2022, denn Brückenzug B – es handelt sich um die beiden Autofahrspuren von Neustadt nach Altstadt – wird im nächsten Jahr nicht angefasst. Die Stadt will erst die Sanierung der Albertbrücke abschließen. Drei Brückenbögen direkt über dem Fluss müssen die Bauarbeiter sich noch vornehmen – mit entsprechenden Gerüsten und technischen Anlagen auf der Brücke.

Wann der Zug mit den Straßenbahnen saniert wird, steht in den Sternen

Verkehrseinschränkungen auf zwei Elbbrücken gleichzeitig geht nicht, so haben die Autofahrer auf der Carolabrücke erst mal freie Fahrt. Vielleicht legt der Freistaat ja bis zum Baubeginn für Zug B ein Förderprogramm auf. Zug A bezahlt die Stadt aus der eigenen Tasche, weil es keine Fördermittel gibt. Wann Zug C – hier fahren die Straßenbahnen – angefasst wird, steht noch in den Sternen.

Eine halbe Million Euro zusätzlich

Fünf Millionen Euro Baukosten waren geplant, 5,5 Millionen Euro stehen bereits in den Büchern, wie der Baubürgermeister erklärt. Es handelt sich um Nachträge, die wohl berechtigt sind. Da sich die Brückengeometrie im Zuge der Sanierung ändert, mussten neue Granitborde eingebaut werden. „Es wäre teurer geworden, die alten auf das neue Maß zu schneiden“, erläutert Gruner. Zudem seien die Bauarbeiter unerwartet auf Unebenheiten gestoßen. Die Korrektur war teuer.

Experimentierfeld für hochmoderne Baustoffe

Die Carolabrücke ist ein riesiges Experimentierfeld. Hochmoderne Baustoffe aus Basalt und Carbon kommen bei der Bewehrung zum Einsatz. Dieses Material ist viel leichter als Stahl. Den haben die Bauarbeiter aber auch für eine Bewehrungsschicht verwendet, sicher ist sicher. Darüber werden die leichten Matten eingebaut. Der Praxistest wird es zeigen: Bilden sich bei Carbon mehr Risse oder bei Basalt? „Wir werden wichtige Erkenntnisse gewinnen“, sagt Gruner. „Vielleicht werden wir bald eine kleinere Brücke ganz ohne Stahl nur mit den innovativen Baustoffen sanieren.“

