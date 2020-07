Dresden

Eigentlich sollte den Gläubigern der seit April 2019 insolventen Bäckerei Eisold noch vor den Sommerferien ein Plan vorliegen, wie es weitergeht. Doch der Abschluss des Sanierungsverfahrens verzögert sich um Monate. „Auch uns ist Corona nicht erspart geblieben, aber ich denke, dass wir den Plan noch dieses Jahr bei Gericht vorlegen und auch die Zustimmung dafür bekommen werden“, zeigt sich Christian Heintze zwar optimistisch. Einen Termin, wann er den angeschlagenen Familienbetrieb wieder in die Hände der Eisolds gibt, nennt der Insolvenzverwalter gegenüber den DNN aber nicht.

Wie die Restrukturierung ablaufen soll, hat die Anwaltskanzlei BBL längst geplant, nun warte sie auf einige Abstimmungen mit der Familie Eisold. Gleichzeitig solle auch ein Generationswechsel vollzogen werden. Jörg Eisold, der die 1953 von seinem Großvater in Arnsdorf gegründete Bäckerei 1992 übernommen hatte, ist geschäftsführender Gesellschafter. Er werde den Staffelstab aber an seinen Sohn Clemens Eisold übergeben, der seit 2016 in vierter Generation in dem Familienbetrieb mitwirkt.

Anzeige

Noch elf von 18 Filialen übrig geblieben

Das sei aber nur einer von vielen kleinen Schritten im Sanierungsverfahren. Die größten Einschnitte wurden schon gemacht. Von einst 18 Filialen sind noch elf in Dresden, Pesterwitz, Arnsdorf und Radeberg übrig geblieben, darunter auch der Radeberger Werksverkauf. „Wir versuchen, sie zu erhalten“, sagt Christian Heintze. Einige unrentable Filialen, so an der Wallstraße und der Hohen Straße in Dresden, wurden 2019 geschlossen. Ebenfalls dicht sind die Filialen in Bischofswerda und Kamenz – „auch aufgrund der Fahrwege“, so Heintze.

Weitere DNN+ Artikel

Die Bäckerei Eisold solle auch ihre Cafés weiter betreiben. Die hatten es während der Coronakrise sehr schwer – sie waren wochenlang geschlossen, verzeichneten im Umsatz, der im ursprünglichen Insolvenzplan einkalkuliert war, einen Totalausfall. Da musste Heintze nachjustieren, auch wenn er viel über Kurzarbeit abfangen konnte. Als die Gastronomiebetriebe im Mai wieder öffnen durften, machten nur drei der vier Eisold-Cafés mit. Das Schwarzmarkt-Café in der Neustädter Markthalle blieb zu. Eigentlich sollte in diesem Sommer ein neuer Standort feststehen, doch Heintze sei noch auf der Suche. „Wir wollen es in attraktiver Lage in Dresden wiedereröffnen“, steht er aber weiterhin zu seinen Plänen. In den Cafés in der Uniklinik, am Fetscherplatz und im „Toscana“ neben dem Blauen Wunder sei das Geschäft wieder angelaufen – „sogar re­lativ gut“, freut sich Heintze.

Zu hohe Kosten Hauptursache für Schieflage

Auch in den Bäckereifilialen sei im Frühjahr ein leichter Umsatzrückgang zu verzeichnen gewesen, was auch mit den veränderten Öffnungszeiten während der Corona-Krise zusammenhänge. In den Genuss staatlicher Hilfen komme die Bäckerei Eisold aber nicht, weil insolvente Unternehmen davon ausgeschlossen sind. „Das halte ich für einen schweren Fehler. Uns trifft es dadurch doppelt“, ärgert sich Christian Heintze. Die daraus resultierenden Verluste gingen zu Lasten aller.

Und so sei er gezwungen, weiter an allen möglichen Stellschrauben zu drehen. Optimierungen habe es im vergangenen Jahr aber schon viele gegeben, angefangen bei Beschränkungen auf weniger Zutaten bis hin zu internen Abläufen. Denn zu hohe Kosten waren eine Hauptursache für die Schieflage. Der Start 2020 sei dann zunächst gut verlaufen. „Umso ärgerlicher ist, dass wir durch Corona so einen Rückschlag erlitten haben.“ Wenigstens komme eine ganze Reihe von Vermietern der Bäckereikette mit Mietminderungen während der umsatzschwachen Zeit entgegen.

„Qualität und Frische stehen im Mittelpunkt“

Am Grundkonzept wolle er hingegen nicht rütteln. „ Eisold ist für ein gewisses Niveau an Back- und gerade Konditoreiwaren bekannt, Qualität und Frische stehen im Mittelpunkt.“ Schon deshalb könne nicht alles nur auf Kosten getrimmt werden. Um das entstandene Minus aufzufangen, musste die in Radeberg ansässige Bäckerei ein Darlehen aufnehmen, das sie auch wieder zurückzuzahlen hat.

Die Belegschaft konnte unterdessen aufatmen. Von ursprünglich 180 Angestellten sind aktuell 145 übrig, betriebsbedingte Kündigungen habe es aber weniger als zehn gegeben. In den anderen Fällen seien Zeitverträge ausgelaufen oder die Mitarbeiter hätten von selbst gekündigt, berichtet Christian Heintze. Weitere Entlassungen seien nicht geplant, im Gegenteil: „Wir sind eher auf der Suche auf allen Ebenen, seien es Bäcker, Verkäufer oder Servicemitarbeiter in den Ca­fés“, so der Insolvenzverwalter. Konkrete Zahlen nennt er nicht, sagt aber: „Wir liegen jetzt wieder über unseren neu erstellten Planungen und sind auf einem guten Weg.“

Von Stefan Schramm