Dresden

Es war die erste öffentliche Amtshandlung von Reinhard Koettnitz. Der frühere Leiter des Straßen- und Tiefbauamtes in Dresden war gerade von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) ins Schulverwaltungsamt praktisch zwangsversetzt worden. Am 13. Mai 2019 stellte er die Pläne für Sanierungsarbeiten an der 65. Grundschule vor, zeigte der Presse die Schäden am Dach und die Feuchtigkeit im Keller.

Sein Vorgesetzter Hartmut Vorjohann, damals Bildungsbürgermeister, zeigte sich ziemlich euphorisch. „So schnell kann das gehen, so stellen wir uns das vor“, sagte er zwei Wochen vor der Kommunalwahl im Beisein von Kultusminister Christian Piwarz (beide CDU).

Im Herbst geht es los – aber welches Jahr?

Der Zuschuss des Landes sollte die erste Million aus einem Paket des Freistaats sein, das der Landtag mit dem Doppelhaushalt für 2019/20 beschlossen hat. Mit rund 100 Millionen Euro konnte die Landeshauptstadt daraus rechnen. Reichlich drei Monate vor der Landtagswahl überreichte der Kultusminister den symbolischen Scheck über 925 457,05 Euro.

Neu-Amtsleiter Koettnitz monierte, dass da ein Cent fehle, und der Minister wähnte lediglich bei der Auftragsvergabe noch Schwierigkeiten mit knappen Kapazitäten bei Handwerkern. Im Herbst sollte es losgehen, meinte Vorjohann noch. Hatte er vergessen zu sagen, in welchem Jahr?

Im Mai 2019 zeigte Reinhard Koettnitz, wo das Dach in der 65. Grundschule dringend sanierungsbedürftig ist. Quelle: Archiv/Dietrich Flechtner

Koettnitz hat sich inzwischen ei­nen anderen Job in der Verkehrswissenschaft gesucht, Vorjohann ist mittlerweile sächsischer Finanzminister. Auch zweieinhalb Jahre nach dem Auftritt an der Zschierener Straße hat sich an der Grundschule nichts getan.

„Unvorhersehbare Folgemaßnahmen“

Aufgrund der denkmalgeschützten historischen Bausubstanz sei „die Abgrenzung des Gesamtumfangs der Arbeiten nicht unmittelbar möglich gewesen“, lässt Bildungsbürgermeister Jan Donhauser heute mitteilen. Das Projekt habe sich aufgrund „unvorhersehbarer notwendiger Folgemaßnahmen anders entwickelt, als 2019 angenommen“. Die notwendigen Ertüchtigungen an der Konstruktion des Daches könnten zudem bei laufendem Betrieb der Schule und des Hortes nur in den Sommerferien erfolgen.

Kultusminister Christian Piwarz, Schulleiterin Andrea Wagner, Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann (vorn von links) und die Kinder der 65. Grundschule freuten sich im Mai 2019 über die vermeintlich kurz bevorstehende Sanierung. Quelle: Archiv/Dietrich Flechtner

„Es sind aus diesen Gründen noch keine baulichen Arbeiten seit 2019 erfolgt“, muss die Verwaltung konstatieren. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld. 2019 war noch von 1,5 Millionen Euro die Rede, jetzt sind es schon zwei – über 30 Prozent mehr. Das hat jedoch auch mit dem höheren Aufwand zu tun, der sich mittlerweile als notwendig herausgestellt hat.

Während der Planung für die Dachsanierung und Kellertrockenlegung im 120 Jahre alten Altbau der Grundschule waren ursprünglich nur geringe Umbaumaßnahmen am Trinkwassernetz im Kellergeschoß vorgesehen. Nach mehreren Begutachtungen ist jetzt jedoch klar: Das Trinkwassernetz im Gesamtgebäude weist erhebliche Mängel auf.

Wasserrohre nicht mehr tragbar

Es bedarf eines grundsätzlichen Eingriffs in die Mischinstallation von Edelstahl- und Kunststoffverbundrohren aus den frühen 1990er Jahren. Das Kunststoffverbundrohr sei nicht mehr dauerhaft beständig und eine Erneuerung in Edelstahl „dringend geboten“, heißt es in ei­ner Vorlage für einen Beschluss des Stadtrats, mit dem die Bauarbeiten nun vorangebracht werden sollen.

Den Beginn der Arbeiten sieht die Stadt nun für Frühsommer 2022 vor. Die Sanierung soll bei laufendem Betrieb erfolgen. Eine Auslagerung sei nicht möglich. Derzeit lernen etwa 200 Schüler an der 65. Grundschule „Am Waldpark Klein­zschachwitz“.

Bei der Sanierung im Dachbereich wird laut Stadt auf die Neuerrichtung der ehemals vorhandenen Fledermausgauben auf der West- und vermutlich auch auf der Ostseite „aus Kostengründen verzichtet“. Vorgesehen sei dahingegen, das Türmchen auf dem Mittelrisalit wiederherzustellen.

Bei der Trockenlegung im Kellerbereich, mehrfach von Hochwasserereignissen in Mitleidenschaft gezogen, muss unter anderem der vorhandene Innenputz bis zu einem Meter über den Schadensbereichen hinaus entfernt und nach Trocknung des Mauerwerks durch ein Sanierputzsystem ersetzt werden. Bis zum Frühjahr 2023 sollen die Au­ßenanlagen nach den bis Ende 2022 abgeschlossenen Bauarbeiten wieder hergestellt sein.

Weiterer Sanierungsbedarf und Finanzfragen

Doch damit erstrahlt die Schule noch längst nicht wieder in neuem Glanz. Eine Sanierung der Fassaden sei dringend angeraten. Und mittelfristig eine umfassende Modernisierung und Instandsetzung des Schulgebäudes und der Sporthalle empfehlenswert. Termine und Kosten gibt es dazu noch nicht. Doch das ist ohnehin alles noch Zukunftsmusik. Denn bislang wackelt die Finanzierung noch.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Gelder des Freistaats sind Fristen für die Bewilligung längst abgelaufen, derzeit läuft noch der Antrag auf eine Verlängerung der Frist. Eine Entscheidung gebe es bislang noch nicht, heißt es in der Stadtverwaltung. Und damit droht allen Terminplanungen wieder Ungemach: Sollte die Fristverlängerung nicht erfolgen, so heißt es aus dem Geschäftsbereich von Bildungsbürgermeister Donhauser, „muss die Umsetzung des Bauvorhabens bis zum Nachweis der gesicherten Gesamtfinanzierung ausgesetzt werden“.

Von Ingolf Pleil