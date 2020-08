Dresden

Die Nachricht kommt nicht überraschend, aber in Zeiten knapper Kassen mehr als ungelegen: „Die Kosten für die Sanierung der Augustusbrücke steigen“, sagt Robert Franke, der das Straßen- und Tiefbauamt leitet. Wieviel genau, kann er noch nicht sagen. Es sollen aber einige Millionen mehr als die ursprünglich angenommenen 25 Millionen Euro sein.

Robert Franke führt dafür vor allem drei Gründe ins Feld: Zum einen seien deutlich weniger alte Sandsteine brauchbar gewesen als vor Sanierungsbeginn gedacht, weshalb neues Material herangeschafft werden musste. Zweitens hat der Fund von Überresten eines Brückenvorgängers aus romanischer Zeit zwar die Archäologen begeistert, aber auch für Umplanungen und Verzögerungen im Bauablauf gesorgt. Zuletzt sind Probleme beim Straßenpflaster hinzugekommen.

Die Planer wollten die alten Steine des holprig gewordenen Straßenbelags aufarbeiten und wiederverwenden lassen. „Sie haben sich jedoch bei einem mehrjährigen Versuchslauf nicht als tauglich erwiesen, weil es Ausbrüche gab“, sagt Robert Franke. Deshalb wird nun auf neues Material mit gesägter Oberfläche zurückgegriffen.

Ein Kompromiss, der das strenge Denkmalamt besänftigen und dennoch für einigermaßen erträgliche Verhältnisse auf Augustusbrücke, Theaterplatz und Sophienstraße sorgen soll. Denn das bisherige Pflaster dort bereitet insbesondere Radfahrern erschütternde Erfahrungen und hat so manchem Operngast vor Beginn der Vorführung den Abend verdorben. Immer wieder habe es wegen abgebrochener Absätze und Stürzen kurz vor der Pforte der Semperoper Beschwerden gegeben, sagt Robert Franke.

Am Theaterplatz wird bereits neues, gesägtes Pflaster verlegt, so wie es ab 2021 auch auf der Brücke zum Einsatz kommen wird Quelle: Dietrich Flechtner

Das ändert sich nun. Die ersten knapp 50 Meter neuer Pflasterstrecke am Theaterplatz sind fertig. Dort wird in Richtung Augustusbrücke gebaut, wo derzeit zwar schon vorbereitende Arbeiten in der Brückenmitte laufen, aber nach wie vor der Fußweg und die Brüstung der zur Marienbrücke gewandten Brückenseite im Fokus stehen.

Obwohl Corona bisher für keine ernstzunehmenden Verzögerungen auf der Augustusbrücke gesorgt hat, überschattet die Pandemie doch das Baugeschehen. „Wir überlegen derzeit, ob und wie wir den Fußwege bis zum Dezember fertigstellen können“, sagt Robert Franke. Bisher wurde für diesen Abschnitt der Jahreswechsel angepeilt. Im Straßen- und Tiefbauamt rechnet man aber wegen der trotz Corona stattfindenden Weihnachtsmärkte damit, dass zahlreiche Touristen die Dresdner Innenstadt aufsuchen werden – und dabei auch über die Augustusbrücke schlendern werden. „Um die Besucherströme zu teilen, wäre es sehr gut, wenn wir auf beiden Seiten Fußwege zur Verfügung hätten“, sagt Robert Franke. Ob das klappt, hänge jedoch noch von vielen Faktoren ab, unter anderem auch der Witterung.

Ab Mitte 2021 soll der Verkehr wieder rollen – doch keine Autos

In jedem Fall entsteht erst zum Jahresbeginn 2021 die Fahrbahn auf der Brücke, wobei die jetzt begonnene Pflasterstrecke bis zum Neustädter Markt gezogen wird. Mitte des Jahres soll dann auf der Brücke der Verkehr rollen können – allerdings eingeschränkt. Denn für Privatautos bleibt die Augustusbrücke tabu – nur Rettungs- und Einsatzwagen, Taxis, Busse und Bahnen dürfen dort außer Radlern und Fußgängern verkehren. Und es wird noch eine Weile dauern, bis Straßenbahnen über die Augustusbrücke fahren.

Denn die DVB wollen einerseits am Neustädter Markt das Gleisdreieck umbauen und dabei die Haltestellen auf der Brückenrampe barrierefrei ausbauen. Auf der anderen Seite wollen sie die Gleise bis zum Postplatz erneuern und dabei auch gleich das neue Pflaster über die Sophienstraße ziehen. Dem Vernehmen nach sollen die Arbeiten an beiden Enden der Augustusbrücke in der Jahresmitte 2021 beginnen.

Durch eine Splitterbombe beschädigt

Dann wird auch immer noch an der Augustusbrücke gebaut – wenn auch nicht dort, wo die Touristen flanieren. Arbeiter werden die Bögen und Pfeiler an der Brückenseite und -unterseite aufarbeiten, so wie das am achten Bogen schon geschehen ist. Er spannt sich zwischen den Pfeiler 7 und 8 und hat genau wie diese durch eine Splitterbombe im Zweiten Weltkrieg arg gelitten. Nach dem Krieg notdürftig repariert, musste insbesondere die Sandsteinauskleidung komplett erneuert werden.

„Das hier ist der prominenteste Bogen der Brücke, weil der Elberadweg unter ihm verläuft“, sagt Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). Bisher habe er mit bröckelndem und offen liegendem Beton etwas schäbig ausgesehen, nach der Sanierung falle er durch den frischen Sandstein besonders positiv ins Auge.

Bis Ende 2021 sollen diese Arbeiten an den Bögen dauern. Dann wäre die Brückensanierung mehr als vier Jahre nach Baubeginn beendet.

Von Uwe Hofmann