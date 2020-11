Dresden: Saniert die Stadt das Heinz-Steyer-Stadion auf Pump?

Dresden

Gute Nachrichten sind rar geworden in der Corona-Pandemie, aber es gibt sie manchmal noch: Dresden wird deutlich mehr Geld aus der Beherbergungssteuer einnehmen als nach dem Lockdown im Frühjahr prognostiziert. Wie Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) auf DNN-Anfrage mitteilte, erwartet die Stadtverwaltung Einnahmen von 6,9 Millionen Euro. Nach der Schließung der Hotels im Frühjahr hatte die Verwaltung nur mit 5 Millionen Euro Einnahmen gerechnet. Vor Corona waren 9,8 Millionen Euro geplant worden.

„Der Herbst ist sehr gut gelaufen“

„Der Herbst ist sehr gut gelaufen“, weiß der Finanzbürgermeister. Der innerdeutsche Tourismus verzeichnete starke Zuwächse, auch Dresden war als Reiseziel beliebt. „Die Hotels haben eine sehr erfreuliche Auslastung erzielt.“ Im November werde wegen des neuerlichen Lockdowns keine Beherbergungssteuer fließen. Sollten die Hotels auch im Dezember schließen müssen, so würden die Auswirkungen auf die Steuer erst im neuen Jahr eintreten, da erst dann abgerechnet werde, so Lames.

Große Auswirkungen auf den Haushalt 2020 hat das kleine Steuerplus nicht, zumal es an anderen Positionen Mehrausgaben geben wird. Der Tarifabschluss mit einer Einmalzahlung für die Mitarbeiter der Verwaltung wirkt sich mit 600 000 Euro aus. 4,3 Millionen Euro Zusatzkosten fallen bei den städtischen Eigenbetrieben wegen der Tarifabschlüsse an, rechnet der Finanzbürgermeister vor. „Und es steht die Frage, welcher Zusatzbedarf bei den freien Trägern der Kinderbetreuung schon in diesem Jahr anfällt.“

Auch 2021 und 2022 fließen Hilfen an die Kommunen

Zusätzliche Mittel muss die Stadt an kommunale Unternehmen und Beteiligungen wie den Zoo, die Messe und den Flughafen überweisen, alle drei leiden unter den Folgen der Pandemie.

Welche Mittel aus dem Rettungsschirm des Bundes die Stadt für entgangene Gewerbesteuer erhält, wird gegenwärtig errechnet. Es deuten sich höhere Steuereinnahmen als erwartet an, so dass eher 26 Millionen Euro statt der ursprünglich erwarteten 30,4 Millionen Euro fließen werden. Auch das eine gute Nachricht. Genau wie die Ankündigung des Freistaats, dass auch 2021 und 2022 Hilfen an die Kommunen gezahlt werden und beispielsweise die Differenz von 4,4 Millionen Euro aus den Rettungsschirmmitteln schon als Ausgleich für Steuerverluste in den nächsten Jahren geplant werden dürfen.

15 bis 16 Millionen Euro beim Steyer-Stadion freisetzen

„Wir müssen in den nächsten beiden Jahren den Spagat schaffen, auf der einen Seite kürzer zu treten, um auf der anderen Seite Impulse für ein Wiedererstarken der Konjunktur zu setzen“, erklärte Lames. Der Haushalt für 2021/2022 ist das alles bestimmende kommunalpolitische Thema, am Mittwochabend haben sich die Finanzpolitiker mehrerer Fraktionen zum ersten Sondierungsgespräch getroffen.

Da das Geld knapp ist, strebt die Kommunalpolitik für eine zweite städtische Investition den gleichen Weg an wie beim Verwaltungszentrum auf dem Ferdinandplatz. Für diesen Neubau hatte die Stadt gut 140 Millionen Euro gespart, die in den Haushalt fließen. Stattdessen wird die städtische Gesellschaft Stesad GmbH einen Kredit aufnehmen und mit geliehenem Geld das neue Rathaus bauen. Gleiches soll beim Heinz-Steyer-Stadion geschehen. Auch hier steht eine Kreditfinanzierung im Raum. Das würde 15 bis 16 Millionen Euro für die nächsten beiden Jahre freisetzen, die die „Haushaltsfraktionen“ dann für ihre Projekte verwenden könnten. Rund 37 Millionen Euro Baukosten sind für die Sportstätte vorgesehen, der Freistaat hatte jüngst vier Millionen Euro Fördermittel zugesagt.

„Finanzpolitische Disziplin darf nicht nachlassen“

„Rechtlich ist eine Kreditfinanzierung zulässig“, erklärte der Finanzbürgermeister, hob aber gleichzeitig den Zeigefinger: „Eine auf diese Weise angelegte Verschuldung darf nicht zu einem bequemen Ausweg für Finanznöte werden.“ Die finanzpolitische Disziplin dürfe nicht nachlassen. Die Stadtverwaltung habe einen guten Haushaltsentwurf vorgelegt. „Wenn dieser in seinen Grundgedanken erhalten bleibt, wäre das ein Erfolg für die Stadt.“

Wobei das Thema Haushalt ein dynamischer Prozess ist. Nach Bekanntgabe der nächsten Steuerschätzung am Donnerstag erwartet Lames für nächste Woche die neuen Annahmen für Dresden, die in den Haushalt eingearbeitet werden müssen. „Die spannende Frage ist, inwieweit der aktuelle Lockdown schon eingepreist ist“, glaubt der Finanzbürgermeister. „Wir sehen einem schweren Winter entgegen.“

46 Millionen Euro Mehrkosten für das Personal

Auch für die mittelfristige Finanzplanung der nächsten fünf Jahre sieht Lames keine übermäßig großen Handlungsspielräume. Allein die Tarifabschlüsse kosten die Stadt 46 Millionen Euro in fünf Jahren. Eigentlich war ab 2023 eine gewisse Dämpfung der Personalkosten vorgesehen, sagt der Finanzbürgermeister. „Da aber gleichzeitig die Arbeitszeit reduziert wird, ist es sehr zweifelhaft, ob wir das politisch durchbekommen.“

