Dresden

Das traditionelle Seifenkistenrennen der Saloppe fällt in diesem Jahr ersatzlos aus. Das teilten die Verantwortlichen am Montag mit. Eigentlich sollte das Event als „Mikro Seifenkistenrennen“ am 12. September stattfinden. Doch Corona und wirtschaftliche Gründe vereitelten das Vorhaben.

2020 fand das „Mikro Seifenkistenrennen“ als Alternative zum großen Turnier das erste Mal statt. Zwar habe es großen Spaß gemacht, allerdings könne es das eigentliche Spektakel nicht ersetzen, heißt es seitens der Organisatoren. Nun hoffen sie aufs nächste Jahr.

Impressionen des „Mikro Seifenkistenrennen“

Internet: www.saloppe.de/seifenkistenrennen

Von ffo