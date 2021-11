Dresden

Die Stadt Dresden hat das Sachsenbad verkauft. Das teilte eine Sprecherin mit. Am Freitag sei demnach der Kaufvertrag zwischen dem Projektentwickler Montis Real Estate und der Landeshauptstadt unterzeichnet worden. Der Stadtrat hatte am 12. Mai mit knapper Mehrheit den Verkauf des maroden kommunalen Gebäudes beschlossen.

Pieschen erhält eine moderne Schwimmhalle

„Das Sachsenbad liegt vielen Dresdnerinnen und Dresdnern am Herzen. Mit dem nun abgeschlossenen Verkauf kommen wir dem Ziel einen Schritt näher, das historische Sachsenbad denkmalgerecht zu sanieren und zusätzlich moderne Wasserflächen in Pieschen zu schaffen“, erklärte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), der unter dem Begriff „Neues Sachsenbad“ eine moderne Schwimmhalle plant.

André Powilleit, Projektverantwortlicher bei Montis, sagte: „Wir glauben, dass wir mit der Umsetzung unseres Konzepts einen nachhaltigen Beitrag für den Stadtteil, aber auch für die Stadt Dresden leisten können.“ Der Projektentwickler wird das 1928 nach einem Entwurf des Stadtbaurates Paul Wolf erbaute dreigeschossige Gebäude bis 2024 als Innovationscampus umgestalten. Das frühere Bad soll den Plänen zufolge Arbeitsflächen mit Orten der Erholung verbinden. Zum einen soll Platz für junge Unternehmen entstehen. Darüber hinaus planen die Projektentwickler eine moderne Saunawelt mit Panoramasauna und ein großes Yogastudio. Im Erd- und Untergeschoss sind Restaurant, Bar, Café und Clubs vorgesehen, so Powilleit. Die Öffentlichkeit werde das Sachsenbad wieder besuchen und erleben können.

Kaufpreis beträgt 1,1 Millionen Euro

Der auf Grundlage eines unabhängigen Verkehrswertgutachtens vereinbarte Kaufpreis beträgt 1,1 Millionen Euro. Das Geld aus dem Verkauf und den nicht mehr benötigten Kosten für die weitere Sicherung des maroden Gebäudes soll direkt vor Ort wieder investiert werden, um die neue Sport-Schwimmhalle im näheren Umfeld zu errichten, verspricht Hilbert. Für die konkrete Umsetzung erarbeite die Stadtverwaltung bis Ende des Jahres ein Konzept.

Stadtrat stimmte gegen Votum der Bürgerinitiative

„Es ist letztlich vor allem bürgerschaftlichem Engagement zu verdanken, dass das Sachsenbad als Kulturdenkmal erhalten wird und gleichzeitig den Einwohnern vor Ort ein Neubau in Aussicht gestellt werden kann“, so Hilbert. Die Bürgerinitiative „Endlich Wasser ins Sachsenbad“ hatte sich mit der Einberufung einer Einwohnerversammlung, eines Bürgerforums und im Rahmen einer Einwohnerfragestunde im Stadtrat für eine Nutzung des historischen Bades als Schwimmhalle engagiert. Letztlich folgte der Stadtrat dem Votum der Bürgerinitiative nicht und entschied sich für den Verkauf an einen privaten Investor.

Die Grünen im Stadtrat zeigten sich enttäuscht über den Verkauf. „Wir werden nun sehr genau darauf achten, dass die Versprechen öffentliche Zugänglichkeit und neue Schwimmhalle auch eingehalten werden“, sagten die Stadträte Kati Bischoffberger und Thomas Löser.

Von Thomas Baumann-Hartwig