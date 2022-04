Dresden

Die Mitglieder der fünf Dresdner Rotary-Clubs haben untereinander insgesamt 50.000 Euro für geflüchtete Schulkinder aus der Ukraine gesammelt. Von dem Geld kauften sie eintausend Ranzen und Rucksäcke – gefüllt mit Stiften, Federmäppchen, Heften, ei­nem Deutschlernbuch und einer Brotbüchse.

Über Ostern hatten sich Freiwillige der Nichtregierungsorganisation (NGO) getroffen, um die Tornister zu packen. Am Sonntag beluden die Rotarier einen ersten Transporter, mit dem die Helfer die nützlichen Sachen an Gemeinschaftseinrichtungen für Geflüchtete, Hilfsvereine und Schulen bringen, auch an jene am Höckendorfer Weg im Dresdner Süden –die erste Schule für ausschließlich ukrainische Kinder. Am Dienstag soll in dem Gebäude der Unterricht zunächst für zwei Grundschul- und zwei Oberschulklassen starten. Bislang sind in der Landeshauptstadt mehr als 2600 geflüchtete Kinder registriert.

Rotary lebe bürgerschaftliches Engagement, sagte Barbara Schubert von dem ältesten der fünf Clubs. „Derzeit stehen die Probleme im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine ganz oben auf unserer Agenda.“ Kinder seien besonders Leidtragende dieser Ereignisse. „Deshalb haben wir uns entschlossen, zu helfen.“

Weltweit hat Rotary 1,4 Millionen Mitglieder und 46 000 Clubs. Jedes Jahr fließen Unmengen an Geld, um nachhaltige Projekte zu unterstützen, die etwa sauberes Trinkwasser zur Verfügung stellen, Bildung fördern oder sich für den Schutz der Umwelt einsetzen. Die fünf Dresdner Clubs haben derzeit insgesamt rund 250 Mitglieder.

Von Felix Franke