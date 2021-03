Dresden

Der Heller, einst zu einem großen Teil als Truppenübungsplatz und Mülldeponie genutzt, beherbergt heute u.a. eine wertvolle Naturlandschaft, die man von einem Wanderweg aus erleben kann. Es handelt sich um die südlichsten Binnendünen Sachsens mit „offenen Sandmagerrasen und gut ausgebildeten Zwergstrauchheiden in einer für das Stadtgebiet einmaliger Ausdehnung und Ausprägung“, so Jutta Wieding, Vorstandsvorsitzende der Regionalgruppe Dresden des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

Welche Naturschätze bietet der Heller?

Das landesweit vom Aussterben bedrohte Alpen-Vermeinkraut sei hier zu finden. Ebenso hätten sich stark gefährdete Arten wie das Sprossende Nelkenköpfchen und die Sichelluzerne auf dem Heller angesiedelt, teilt der BUND mit. Zudem seien in der Dünenlandschaft Brachpieper, Heidelerche, die Spanische Flagge – ein seltener Nachtfalter – und zahlreiche Wildbienen- und Wespenarten gesichtet worden.

Alpen-Vermeinkraut Quelle: S. Escher; BUND Dresden

Um diese Naturlandschaft auf dem Heller zu erhalten, hat die BUND-Regionalgruppe Dresden jetzt – zunächst für drei Jahre – die Pflege übernommen. Im Dezember 2020 wurde mit der Stadt Dresden eine Pflegevereinbarung abgeschlossen. „Es ist unser erstes Projekt in Dresden“, freut sich Jutta Wieding. Bei der Betreuung der Fläche wirken das städtische Umweltamt und ein Schäfer mit.

Was kann der BUND auf dem Heller tun?

Coronabedingt im kleinen Kreis von vier Leuten startete der BUND jetzt einen ersten ehrenamtlichen Arbeitseinsatz auf dem Heller. „Wir haben angefangen, kleine Kiefern zu entfernen. Damit wollen wir verhindern, dass die Magerrasenflächen zuwuchern“, erklärt Venice Kurz, beim BUND Dresden für den praktischen Naturschutz zuständig. „Wir machen aber keinen Kahlschlag“, betont sie.

In den kommenden drei Jahren sollen jeweils drei Pflegeeinsätze stattfinden. Zudem will der BUND Familienexkursionen anbieten. „Von Veranstaltungen mit Schulklassen haben wir dieses Jahr erst einmal abgesehen“, so Venice Kurz. Weil sie beim ersten Pflegeeinsatz auf dem Heller gesehen hat, dass viel Müll herumliegt, gebe es erste Überlegungen, auch mal eine Müllsammelaktion zu organisieren.

Die nächste Aktion auf dem Heller soll am 5. bzw. 6. Juni zu den Tagen der StadtNatur in Dresden stattfinden. Der BUND will eine Führung über die Pflegefläche auf dem Heller und einen Sensenworkshop anbieten.

Venice Kurz, Stefan Escher und Frank Siegert beim Arbeitseinsatz auf dem Dresdner Heller Quelle: BUND Dresden

Welche Projekte betreut der BUND Dresden noch?

Die Regionalgruppe Dresden des BUND betreut neben dem Heller sechs weitere Naturschutzprojekte unterschiedlicher Art. Dazu gehören eine junge Streuobstwiese in Radebeul-Zitzschewig, artenreiche Pionierrasen am Zechstein in Radebeul, ein Refugium für wärmeliebende, teils vom Aussterben bedrohte Pflanzenarten in einem ehemaligen Steinbruch am Himmelsbusch in Radebeul, Biotope im Kalksteinbruch sowohl bei Hammerunterwiesenthal als auch in Lengefeld sowie mehrere Hangwiesen im Zechengrund bei Oberwiesenthal im Mittleren Erzgebirge.

Projektgebiet BUND auf dem Dresdner Heller. Quelle: BUND Dresden

Von Catrin Steinbach