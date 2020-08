Dresden

Die sächsische Landeshauptstadt profiliert sich derzeit als neuer aufstrebender Robotik-Standort. Und dieser Ruf hat nun auch zu einer Ansiedlung geführt: Die Roboter-Softwarefirma „Coboworx“ aus Trier ist deshalb ins Herz der Technologieregion „ Silicon Saxony“ umgezogen. „Das technologische Umfeld und die wissenschaftliche Infrastruktur hier passen zu uns“, erklärte Coboworx-Chef Olaf Gehrels. „Die Schnelligkeit und Interdisziplinarität in Dresden haben uns überzeugt.“

Fokus: Roboter im Mittelstand

Daneben spielten aber wohl auch ein paar wirtschaftspolitische Lockmittel eine Rolle. Zum Beispiel Geld aus dem kommunalen Innovations-Förderfonds sowie die Chance, im Technologiezentrum „Universelle Werke“ rasch einen Firmensitz in Uni-Nähe aufschlagen zu können. „All das hat geholfen, Coboworx nach Dresden zu holen“, ist Wirtschaftsförderungs-Chef Robert Franke überzeugt.

Anzeige

Fünf Roboterindustrie-Experten hatten Coboworx im Jahr 2019 gegründet. Die Softwareschmiede hat sich seitdem darauf spezialisiert, den Robotereinsatz in kleinen und mittleren Unternehmen vorzubereiten und zu unterstützen. Dabei hilft die Firma den Kunden bei Kostenschätzungen, Risikoanalysen und Zertifizierungsverfahren und setzt auch so genannte „digitale Zwillinge“ ein. Das sind komplexe virtuelle Modelle der echten Roboter und Anlagen, die in der Computersimulation fortwährend mit Daten aus der realen Welt nachgefüttert werden.

Weitere DNN+ Artikel

Sicherheitsrisiken durch Roboter minimieren

In diesem Zuge hat Coboworx nun ein gemeinsames Projekt mit dem „Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik“ (IWU) in den „Universellen Werken Dresden“ begonnen. Damit reagieren die Entwicklungspartner auf einen Megatrend in der Industrie: Immer mehr Betriebe möchten „Kobots“ einsetzen, also kollaborative Roboter, die mit menschlichen Kollegen Hand in Hand arbeiten statt in einem abgeschirmten Käfig wie klassische Industrieroboter. Doch bevor solch ein flexibler Stahlknecht losrackern darf, muss die ganze Fabrik dafür eine spezielle Erlaubnis bekommen. Denn von den Kobots darf keine Gefahr für den Menschen ausgehen.

„Normalerweise ist das ein langwieriger und teurer Prozess“, erklärte Dr. Arvid Hellmich, der die IWU-Abteilung für technische Kybernetik leitet. „Unsere Lösung ist ein digitaler Zwilling, quasi eine Computersimulation der gesamten Produktionsanlage. Damit können wir die Sicherheitstests schon durchführen, während die Roboter noch aufgebaut werden.“ Damit wollen IWU und Coboworx mögliche Sicherheitsrisiken für Menschen noch vor dem Einsatz der „Kobot“ in den Fabriken erkennen und ausmerzen.

Lesen Sie auch: Roboter erobern in Dresden das Handwerk

Wirtschaftsförderer Franke hofft derweil, dass solche Kooperationen Schule machen und weitere Ansiedlungen anziehen: „In Dresden soll ein neuer Nukleus der Robotik wachsen.“

Von Heiko Weckbrodt