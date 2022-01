Dresden: Riesenresonanz auf Spendenaufruf für eingekesselte Medizinstudenten

Dresden

Eine Spendenaktion des Fachschaftsrats Medizin/Zahnmedizin der Technischen Universität Dresden hat eine überwältigende Resonanz gefunden: 16.638 Euro waren am Sonntag auf dem Spendenkonto für die Medizinstudenten eingegangen, die sich am Donnerstagabend schützend vor das Universitätsklinikum Dresden gestellt hatten – mit Abstand und Maske, wohlgemerkt.

Die Studenten der Human- und Zahnmedizin, aber auch der Hebammenkunde hatten sich zu einem friedlichen und ruhigen Gegenprotest entlang des Klinikumgeländes zusammengefunden, um ein Zeichen gegen Hetze und Lügen sowie für mehr Solidarität und sachlichen Diskurs zu setzen, wie der Fachschaftsrat mitteilte.

Personalien von 22 Studenten notiert

Was dann am Donnerstagabend geschah, schaffte es in ganz Deutschland in die Schlagzeilen: Während „Spaziergänger“ weitgehend unbehelligt durch die Stadt laufen konnten, kesselten Polizeikräfte die Studenten ein und notierten sich von 22 die Personalien. „Es kam am Rande leider von Seiten der Polizei zu erkennungsdienstlichen Maßnahmen und Ordnungswidrigkeitsanzeigen gegenüber einigen Studierenden. Die Situation ist noch nicht abschließend geklärt, jedoch stehen wir mit den Betroffenen in engem Austausch, um ihnen so gut es geht zu helfen“, so der Fachschaftsrat.

Für den Fall, dass die Studenten ein Ordnungs- oder Bußgeld zahlen müssen, startete die Studentenvertretung eine Spendenaktion. „Wir halten es für indiskutabel, dass den an der Protestaktion Beteiligten für ihre Zivilcourage ein finanzieller Schaden entsteht. Unser erklärtes Ziel ist es, eventuell anfallende Bußgelder zu decken“, schildert die Vertretung das Motiv. Überschüssige Gelder aus der Spendenkampagne sollen dem Projekt „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes übergeben werden. Dabei werden schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase besondere Wünsche erfüllt.

Innenminister will mit Studenten in Kontakt treten

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) kündigte inzwischen an, den Kontakt zu den protestierenden Studenten zu suchen. „Ich will auch ihre Sichtweise auf die Versammlungslage gespiegelt bekommen“, erklärte der Minister, der die Zivilcourage der Studierenden als „definitiv richtiges Signal“ bezeichnete und sich dafür ausdrücklich bedankte.

Eingehende Prüfung im Ministerium

Wöller versprach eine eingehende Prüfung im Ministerium, wie sich die Situation für die Beamten vor Ort genau dargestellt hat, um das Handeln abschließend bewerten zu können. Der Minister erklärte: „Denn unabhängig davon, dass die Studierenden in der Sache recht haben mögen, gelten die Regeln der Corona-Notfall-Verordnung für alle.“

In den sozialen Medien wird der Vorfall vom Donnerstag kontrovers debattiert. Viele Nutzer versichern den Studenten ihre Solidarität, einige andere dagegen applaudierten der Polizei und bezeichneten das Vorgehen als korrekt.

Von Thomas Baumann-Hartwig