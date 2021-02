Dresden

Am Fritz-Löffler-Platz in der Dresdner Südvorstadt in direkter Campusnähe entsteht derzeit ein moderner Gebäudemix, den künftige Besucher, Mitarbeiter und Studierende vielfältig nutzen können.

Auf dem etwa 7100 Quadratmeter großen Gelände zwischen Münchner Straße, Nürnberger Straße und Bergstraße investiert der Lebensmittelhändler Rewe einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag und eröffnet im Erdgeschoss einen rund 2700 Quadratmeter großen Supermarkt. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Ende 2022 abgeschlossen sein.

Vorarbeiten begannen im August

Zudem erwirbt das Zentrale Flächenmanagement Sachsen (ZFM) für den Freistaat einen Teil der Fläche des neuen Gebäudes. Diese soll zukünftig durch die Fakultät Erziehungswissenschaften der Technischen Universität genutzt werden. In einem Teil des Erdgeschosses und in den fünf Obergeschossen sind Räume für Lehre und Forschung vorgesehen. Die Fertigstellung des Ausbaus ist für 2023 geplant, so dass die Fakultät voraussichtlich ab Ende 2023 einziehen kann.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Neubau mit einer geplanten Nutzungsfläche von etwa 16.000 Quadratmetern wird zwei separate Eingänge an der Bergstraße und der Münchner Straße haben. Er befindet sich in direkter Nachbarschaft zu den Häusern des Studierenden-Wohnheims. Im August 2020 haben auf der Baustelle die Vorarbeiten für den Siebengeschosser begonnen. Die Bodenplatte wurde im Januar verlegt, nun starten die Bauarbeiten am Rohbau.

Von DNN