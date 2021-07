Dresden

Dass das Café Heiderand in meiner Wahlheimat Dresden eine Institution ist, habe ich selbst als Zugezogene ohne eigene einschlägige Erfahrung aus den „wilden Tanztee-Zeiten“ sehr schnell mitbekommen. In vierter Generation hat vor anderthalb Jahren – unterbrochen vom nicht ganz so „lighten“ Lockdown – Martin Walther den Familienbetrieb übernommen und ordentlich umgekrempelt.

Tanztee adé!

Tanztee adé – hallo Kulinarik und Veranstaltungsgastronomie! Im Restaurant und Café Heiderand serviert der 28-Jährige jetzt modern interpretierte Hausmannskost mit deutsch-polnischen Einflüssen, inspiriert von seiner aus Breslau stammenden Mutter Ella. Gelernt hat Walther das Kochhandwerk seinerzeit bei Benjamin Biedlingmaier im Bülow Palais, nach Stationen im Dresdner Genussatelier und in Sterne-Restaurants an der Mosel und in Wien ist er nun zurück in Dresden und seit Anfang 2020 Inhaber, Geschäftsführer und Küchenchef in Personalunion. Grund genug, das neue Gewand des Heiderands in Augenschein zu nehmen – mit einer Begleitung, die das Lokal noch aus ihrer Jugend kennt.

Tatsächlich hat sich augenscheinlich viel getan, der Gastraum präsentiert sich modern und ansprechend mit schicker Bar und Eistheke. Von Vater Achim Walther werden wir freundlichst an unseren Tisch geleitet und mit der Karte ausgestattet. Diese ist erfreulich übersichtlich: fünf Vorspeisen, fünf Hauptgänge, eine kleine Auswahl Desserts.

Küche mit schlesischen Einflüssen

Unverkennbar der schlesische Einschlag, etwa bei den mit Quark und Spinat gefüllten Piroggi mit Pfifferlingen, Kirschen und Kapern-Rosinen-Soße (16 Euro) oder dem gebackenen Schweinebauch mit Senf-Bier-Soße, Topinambur­stampf und Apfelkompott mit Blutwurst und Sauerkrautschaum (19 Euro). Ich entscheide mich für den gebratenen Steinbutt mit Curryschaumsoße, konfiertem Fenchel und Chicorée mit Orangen-Estragon-Vinaigrette (25 Euro). Die Begleitung erwählt sich zwei Vorspeisen zum Menü und bestellt die Sommerkaltschale mit Tomatenwasser, Fenchel- und Staudenselleriepüree und frischen Kräuterölen für 4,50 Euro sowie gebeizten Saibling mit Karottensud, Zuckerschoten und Passionsfruchtkernen für elf Euro.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lange warten müssen wir nicht, schon wird uns das Essen vom Küchenchef persönlich an den Tisch gebracht und kurz, aber detailliert erläutert. Ein Überraschungseffekt, der angemessen beeindruckt – und hier zum Standard gehört.

Das Café Heiderand am Ullersdorfer Platz wird inzwischen in vierter Generation geführt. Quelle: Anja Schneider

Feuerwerk für Augen und Gaumen

Beeindruckend auch die Teller: Ansprechender hätte man es kaum anrichten können, das bekanntlich mitessende Auge darf ein farbenfrohes Kunstwerk bestaunen. Weil wir uns buchstäblich nicht sattsehen können, schreiten wir dann aber doch zur Geschmacksprobe. Diese hält dem visuellen Eindruck stand: Der Fisch zergeht auf der Zunge, hervorragend dazu Fenchel und Chicorée – generell zu Unrecht unterschätztes Gemüse – und die sommerlich leichte, fruchtige Vinaigrette. Auch die verschiedenen Texturen machen Spaß im Mund. Der Saibling wird von seinen Beigaben ebenso vortrefflich ergänzt, das kalte Süppchen macht Lust auf Sommer und das Kräuteröl kickt. Allein: Richtig satt wird die Begleitung nicht. Der Fairness halber sei aber daran erinnert, dass es sich um Vorspeisen handelt, deren Portionsgröße lediglich kleiner ausfiel als erwartet.

Die Not wird jedoch zur Tugend, als wir uns des guten Rufs erinnern, der den hausgemachten Eiskreationen vorauseilt. Verschiedene Sorten werden zum Preis von 3,50 Euro für die große Portion als „Eis des Tages“ angeboten, die normale Kugel gibt’s für 1,50 Euro. Wir lassen es mit einer großen Runde Nougat krachen und sind hin und weg. Selbst als erklärte Nicht-Nasch-Cutz ist „sensationell“ das treffendste Attribut, das mir zu diesem Eis einfällt.

Allein hierfür lohnt sich ein Wiederbesuch trotz der von anhaltendem Schienenersatzverkehr latent getrübten Anfahrt mit den Öffentlichen, aber auch die Karte lockt alle paar Wochen mit neuen Gerichten. Wer gleich alles probieren will, kann in größerer Runde auch das Sharing-Menü bestellen: Hier gibt es neben drei Gängen pro Person immer noch einige weitere zum Teilen für alle. Dieses in Dresden bisher einmalige Konzept kann auch für Veranstaltungen und Feiern im Haus gebucht werden, der frühe Vogel sichert sich rechtzeitig seinen Wunschtermin.

Ein Fest für Naschkatzen: das Eis des Tages. Quelle: Anja Schneider

Übrigens hatte dieser Restaurant-Besuch noch ein Nachspiel, denn im Simmel-Center am Albertplatz gibt’s jeweils zwei Sorten Heiderand-Eis nebst Topping im 400-Gramm-Becher (7,99 Euro) für zu Hause. So kann ich verraten, dass auch die Kombinationen Gelbes Thaicurry- und Kiwieis mit Erdnussbuttercreme und kandierten Erdnüssen sowie Limonenblatt-Schmandeis mit Waldbeeren und Kakao jeden zuckerscheuen Widerstand eiskalt zum Schmelzen bringen.

Von Kaddi Cutz