Der 20. November 2019 war ein Feiertag: Waltraud B. hatte etwas zu erledigen und parkte gegen Mittag auf einem völlig menschen- und autoleeren Lidl-Parkplatz in Klotzsche und fuhr dann wieder los. Dabei, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, rangierte sie ihren Wagen gegen eine Glasscheibe im Eingangsbereich des Marktes. Die ging zu Bruch – Schaden 1770 Euro. Die alte Dame stieg aus, besah sich die Sache, setzte sich wieder in ihr Auto und fuhr weg. Die 83-Jährige kassierte wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort einen Strafbefehl über 30 Tagessätze à 50 Euro sowie ein sechsmonatiges Fahrverbot und ging in Widerspruch.

Darüber wurde am Donnerstag am Amtsgericht verhandelt. „Sie fahren am hellerlichten Tage gegen eine Scheibe und dann einfach weg. Dafür ist die Strafe sehr moderat, das kann durchaus teurer werden“, versuchte Richter Roland Wirlitsch sie zur Rücknahme des Einspruchs zu überreden. Doch die 83-Jährige blieb eisern. Der Vorwurf stimme nicht, eine kaputte Scheibe habe sie nicht bemerkt.

„Es gab einen lauten Knall“

„Beim Rückwärtsfahren habe ich eine leichte Empfindung gehabt, vielleicht irgendwo angestoßen zu sein. Deshalb bin ich ausgestiegen, habe mir mein Auto angeschaut, sogar in den Kofferraum, aber keinen Schaden festgestellt. Also dachte ich, es ist alles in Ordnung. Eine kaputte Scheibe habe ich nicht gesehen und ich habe auch nichts gehört.“

Gehört hatte aber ein Zeuge im Haus gegenüber etwas. „Es gab einen lauten Knall, ich dachte erst, da fliegen wieder Überschallflugzeuge. Ich sah dann aus dem Fenster, auf dem Parkplatz stand nur ein Auto im Eingangsbereich und die Scheibe dort war kaputt. Eine Frau stieg aus und schaute sich um.“

Sie habe sich erkundigt, die Scheibe könne auch später gerissen und zersplittert sein, erklärte die Angeklagte. „Am Heck ihres Autos wurde eine Scherbe gefunden. Glauben Sie, die hat die Polizei danach dahin gelegt“, fragte der Richter. Nach nochmaligem und langem Zureden ihres Anwalts, zog die 83-Jährige ihren Einspruch – wenn auch etwas widerwillig – zurück.

