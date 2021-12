Dresden

Im Gericht gibt es schwarze Schafe, die trifft man immer wieder, das sind fast schon alte Bekannte. Heinrich S. ist so ein Fall. Mit seinen 74 Jahren sollte er eigentlich aus dem Gröbsten raus sein – aber er kann nicht aus seiner Haut. Er hat es auf 21 Vorstrafen gebracht, saß oft im Gefängnis, aber irgendwie zieht es ihn immer wieder in die hehren Hallen der Justiz. Bei ihm sitzen Zunge und Fäuste eben ziemlich locker. Ein falsches Wort, ein falscher Blick und Heinrich S. legt los, pöbelt und prügelt.

Erst böse Worte, dann Hiebe

Alles läuft immer nach dem selben Schema ab: Funktioniert etwas nicht so, wie er es will, setzt es erst bösartigste Beleidigungen und dann Schläge. „Das ist seit meiner Kindheit so. Ich brauche ab und zu einen Streit“, erklärte der Angeklagte am Freitag im Amtsgericht. Und da präsentierte er sich erstaunlicherweise fast „weichgespült“. Oder ist er doch altersweise geworden? Man ist von ihm andere Auftritte gewohnt. Da waren alle nur „Idioten“ und das war das freundlicheste. Diesmal ging es um einen Strafbefehl wegen Beleidigung, gegen den Heinrich S. Einspruch eingelegt hatte.

Heftige Beleidigungen gegen Vollzugsbeamtin

Der Angeklagte hatte 2017 während eines Haftaufenthalts eine Vollzugsbeamtin über längere Zeit auf das Schlimmste und tief unter der Gürtellinie beleidigt. Der 74-Jährige konnte oder wollte sich am Freitag zwar nicht erinnern, entschuldigte sich aber vorsichtshalber mal.

Angeklagter taucht gelegentlich ab

Was ihm aber richtig auf die Füße fiel, war ein noch offenes Urteil von 2018. Die Justiz hechelt Heinrich S. oftmals hinterher. Der Mann besitzt die polnische und deutsche Staatsbürgerschaft, sitzt mal da und mal hier im Gefängnis und verschwindet zwischenzeitlich mal ganz. Ein Jahr und vier Monate ohne Bewährung hatte er damals wegen Körperverletzung, Beleidigung und ständigen Fahrens ohne Fahrerlaubnis (insgesamt 13 Anklagen) kassiert.

Nur wurde das Urteil nicht vollstreckt, Heinrich S. hatte sich mal wieder dünne gemacht. Am Freitag wurde es miteinbezogen und eine neue Gesamtstrafe gebildet: eineinhalb Jahre ohne Bewährung. Nicht leicht für einen 74-Jährigen – aber das ist selbst gemachtes Elend. In Görlitz, wo Heinrich S. jetzt lebt, ist auch noch ein Verfahren offen.

