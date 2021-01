Dresden

Die Landeshauptstadt und die Kammern haben erstmals digital über die in diesem Jahr geplanten Vergaben informiert. Unter den zu realisierenden öffentlichen Ausschreibungen und Bauvorhaben befinden sich unter anderem der Abriss und der Neubau des Hauses Q des Klinikums Friedrichstadt sowie mehrere Schulsanierungen wie die 76. Oberschule in Briesnitz.

Auch der Neubau des Orang-Utan-Hauses des Dresdner Zoos und die denkmalgerechte Sanierung des „Teichs der Tränen“ auf dem Tolkewitzer Friedhof zählen zu den diesjährigen Vorhaben. „Mit der Vergabekonferenz wollen wir regionalen Unternehmen mehr Planungssicherheit geben und gleichsam die Teilnahme an unseren Ausschreibungen erhöhen. Mit einem Gesamtauftragsvolumen von fast 200 Millionen Euro leistet die Landeshauptstadt auch im zweiten Pandemiejahr einen wichtigen Beitrag zur Förderung der regionalen Wirtschaft“, sagte Robert Franke, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung.

190 Millionen Euro vom Land

In ähnlicher Größenordnung plant auch der Freistaat Sachsen Bauinvestitionen im Dresdner Stadtgebiet. 190 Millionen Euro will das Land in diesem Jahr ausgeben. Dazu gehören eine Reihe bereits laufende Bauprojekte wie für ein Lehr- und Laborgebäude an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, ein neues Kriminaltechnisches Institut für das Landeskriminalamt und das Blockhaus.

Neu starten sollen Bauarbeiten für die Erschließung des Behördenareals an der Stauffenbergallee 16 bis 24, die Sanierungsarbeiten im Hof und an der Beleuchtung des Zwingers sowie die Sanierung einer Sporthalle der TU Dresden an der Nöthnitzer Straße. Für ein Volumen von insgesamt fast 42 Millionen Euro soll bis 2026 der Willers-Bau der TU saniert werden.

Gesamtübersicht zu den Projekten im Internet unter www.dresden.de/vergabekonferenz

Von DNN