Dresden: Rathaus verbietet „Querdenken“-Demonstrationen

Das Ordnungsamt der Landeshauptstadt Dresden hat die für den kommenden Sonnabend die geplanten Demonstrationen der Initiative „Querdenken351“ verboten. Diese hatte eine Großveranstaltung am Königsufer mit mindestens 3000 Teilnehmern oder alternativ Versammlungen auf drei großen innerstädtischen Plätzen mit jeweils 1000 Teilnehmern angezeigt.

Schutz vor Infektionsgefahren

„Das Verbot ergeht zum Schutz vor Infektionsgefahren, da aufgrund früherer Erfahrungen davon auszugehen ist, dass die Teilnehmer gegen die Maskenpflicht verstoßen und sich nicht an die Abstandsregelungen halten“, begründete das Ordnungsamt das Verbot. Die jüngsten Ereignisse in Zwickau, Freiberg, Görlitz und Meißen im Zusammenhang mit Corona-kritischen Versammlungen würden diese Einschätzung bestätigen.

Vom Versammlungsverbot betroffen sind auch alle Ersatzveranstaltungen am kommenden Sonnabend. Flankiert wird das Verbot mit einer weiteren Allgemeinverfügung, die für den 15. Mai alle solche Versammlungen verbietet, die nicht bis zum 11. Mai 2021, 24 Uhr bei der Versammlungsbehörde der Landeshauptstadt Dresden angezeigt wurden.

Am 17. April Versammlungen unterbunden

Wegen des Polizeieinsatzes zur Durchsetzung des Versammlungsverbots ist dennoch mit Verkehrseinschränkungen im Bereich der Innenstadt zu rechnen. Zuletzt wollte „Querdenken351“ am 17. April in Dresden demonstrieren. Das hatte ein größeres Polizeiaufgebot unterbunden. Am 13. März war es dagegen den Corona-Leugnern gelungen, größere Personenansammlungen an mehreren Plätzen in Dresden zu organisieren. Auch am 13. März gab es ein Versammlungsverbot für „Querdenken351“, gleichzeitig aber eine genehmigte Veranstaltung einer rechtextremen Initiative in der Innenstadt.

Gerichte werden Verbot prüfen

Die Versammlungsverbote wurden zuletzt sowohl vom Verwaltungsgericht Dresden als auch vom Oberverwaltungsgericht Bautzen bestätigt. Es ist davon auszugehen, dass die Initiative auch diesmal das Verbot juristisch anfechten wird.

