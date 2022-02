Dresden: Rasanter Anstieg an Coronafällen in Gymnasien

Dresden

Wie viele Schulklassen werden die Zeugnisausgabe am 11. Februar im Schulhaus erleben? Spannende Frage, das Coronavirus sorgt dafür, dass immer mehr Schüler zu Hause bleiben müssen – bis zum 11. Februar. Es gibt Schulklassen, da wurden nur eine Handvoll Kinder noch nicht positiv getestet. Omikron ist extrem ansteckend, entsprechend ist das Geschehen in Gemeinschaftseinrichtungen. Drei Schulklassen hat das Sächsische Kultusministerium bereits bis zum 11. Februar in die „Häusliche Lernzeit“ versetzt, weitere werden folgen.

Vielfach Schulen mit mehreren Klassen betroffen

Vielfach sind Schulen von teilweisen Schließungen betroffen, in denen schon mehrere Klassen vom Ministerium aus dem Rennen genommen wurde. An der 37. Grundschule hat es beispielsweise aktuell zwei 1. Klassen erwischt, drei andere Klassen waren bereits in die Absonderung genommen worden.

Manchmal hilft selbst eine siebentägige Vakanz nichts: An der 106. Grundschule befand sich eine 4. Klasse bis zum 2. Februar in Quarantäne. Am 3. Februar zurück in der Schule, wurden wieder drei Schüler positiv getestet. nun muss die Klasse erneut zu Hause bleiben.

Im testzentrum negativ, in der Schule positiv

Mitunter gibt es kuriose Fälle. Da testet sich ein Kind sieben Tage nach einem positiven Test in der Schule mit einem negativen Test frei, berichtete eine Mutter am Telefon, um nach Rückkehr in die Schule gleich wieder einen positiven Test zu fabrizieren. Die Lehrer ließen das Kind zur Sicherheit sogar noch einen zweiten Test machen, der auch wieder positiv war.

Deutliche Zunahme bei den Gymnasien

Auffällig am Freitag ist eine Zunahme an Gymnasien mit Klassenschließungen. Waren am Donnerstag noch acht Gymnasien mit 15 Klassen betroffen, so sind es am Ende der Woche schon 13 mit 23 Klassen. Insgesamt zählt das Kultusministerium 59 Schulen in Dresden mit 132 Klassen in „Häuslicher Lernzeit“. Hinzu kommt eine vollständig geschlossene Grundschule.

Die Landeshauptstadt Dresden hat in ihrer Bilanz 132 von Coronafällen betroffene Schulen erfasst. Rasant steigt die Zahl der Kindertagesstätten, hier sind schon 93 registriert.

Die betroffenen Schulen 8. Grundschule: zwei Klassen (bis 7. Februar) 10. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 14. Grundschule: zwei Klassen (bis 7. Februar) 15. Grundschule: drei Klassen (bis 7./10. Februar) 16. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 25. Grundschule: eine Klasse (bis 9. Februar) 33. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 37. Grundschule: fünf Klassen (bis 6./8./9./10. Februar) 39. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 44. Grundschule: eine Klasse (bis 9. Februar) 47. Grundschule: eine Klassen (bis 7. Februar) 49. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 50. Grundschule: zwei Klassen (bis 7. Februar) 51. Grundschule: eine Klasse (bis 8. Februar) 56. Grundschule: zwei Klassen (bis 7. Februar) 68. Grundschule: vier Klassen (bis 8./9. Februar) 76. Grundschule: zwei Klassen (bis 7. Februar) 77. Grundschule: acht Klassen (bis 7. Februar) 88. Grundschule: vollständige Schließung bis 8. Februar 90. Grundschule: eine Klasse (bis 9. Februar) 93. Grundschule: zwei Klassen (bis 9. Februar) 96. Grundschule: zwei Klassen (bis 7. Februar) 102. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 103. Grundschule: zwei Klassen (bis 7./9. Februar) 106. Grundschule: fünf Klassen (bis 7./10. Februar) 113. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 139. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 144. Grundschule: vier Klassen (bis 7. Februar) 147. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 153. Grundschule: eine Klasse (bis 8. Februar) IBB-Grundschule: eine Klasse (bis 8. Februar) 9. Oberschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 30. Oberschule: sieben Klassen (bis 7./8./9./10. Februar) 32. Oberschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 35. Oberschule: drei Klassen (bis 9. Februar) 56. Oberschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 62. Oberschule: 13 Klassen (bis 7./9. Februar) 101. Oberschule: drei Klassen (bis 7. Februar) 138. Oberschule: vier Klassen (bis 7. Februar) Oberschule Pieschen: vier Klassen (bis 7./8./9. Februar) Melli-Beese-Oberschule: eine Klasse (bis 8. Februar) Oberschule Weißig: eine Klasse (bis 10. Februar) Tschirnhaus-Gymnasium: fünf Klassen (bis 8./10. Februar) Gymnasium Plauen: zwei Klassen (bis 7. Februar) Hülße-Gymnasium: zwei Klassen (bis 7./10. Februar) Gymnasium Dreikönigsschule: eine Klasse (bis 7. Februar) Romain-Rolland-Gymnasium: zwei Klassen (bis 7./8. Februar) Gymnasium Klotzsche: eine Klasse (bis 8. Februar) Pestalozzi-Gymnasium: vier Klassen (bis 8. Februar) Gymnasium Tolkewitz: eine Klasse (bis 8. Februar) Nexö-Gymnasium: eine Klasse (bis 11. Februar) Curie-Gymnasium: eine Klasse (bis 9. Februar) Gymnasium Bürgerwiese: eine Klasse (bis 10. Februar) Vitzthum-Gymnasium: eine Klasse (bis 10. Februar) Gymnasium Johannstadt: eine Klasse (bis 10. Februar) Freie Waldorfschule: zwei Klassen (bis 8./11. Februar) Universitätsschule: drei Klassen (bis 8. Februar) Förderzentrum „Makarenko“: zwei Klassenstufen, eine Klasse (bis 7./11. Februar) Berufsschulzentrum für Wirtschaft: eine Klasse (bis 8. Februar)

Von Thomas Baumann-Hartwig