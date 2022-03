Dresden

Es ist längst nicht mehr zu übersehen: Die Regale sind leer im Rossmann-Drogeriemarkt auf dem Weißen Hirsch. Am 12. März macht die Filiale zu und kommt nicht wieder. Das allein wäre keine Nachricht, aber es setzt eine erstaunliche Reihe von Veränderungen, Umzügen, Sanierungsarbeiten und mindestens einer Neuansiedlung rund um den Platz in Gang, auf dem immer mittwochs und sonnabends der Wochenmarkt stattfindet. Auch das Restaurant „Delizia“ zieht um. Und ein neuer Drogeriemarkt kommt, aber nicht vor 2023.

Ursache: Sanierung benachbarter Häuser

Grund für das Umzugskarussell sind Sanierungsarbeiten, die in einigen Häusern rund um das Hirsch-Zentrum nötig werden. Vor gut vier Jahren hat die Münchner Hans-Rudolf-Stiftung, die Studienstipendien vergibt, sieben Häuser rund um den Platz erworben. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass dort umfangreicher Sanierungsbedarf besteht (DNN berichteten) – wohl auch deutlich mehr als ursprünglich angenommen. Einiges ist schon in Angriff genommen worden, jetzt geht es um Keller und Kellerdecken, also den Boden im Erdgeschoss.

Erst zieht die Apotheke um ...

Das betrifft auch die Apotheke an der Bautzner Landstraße. Sie wird im April im selben Haus in die Räumlichkeiten der Rossmann-Filiale umziehen, die dann frei sind und baulich darauf vorbereitet werden. „Auf Grund der Versorgungspflicht der Apotheke ist kein einziger Schließtag möglich und daher ein Ausweichquartier unumgänglich“, teilte Silke Grombach von der Dresdner Henkel Projektmanagment GmbH (hpm) auf Anfrage mit. Die Firma hpm ist für die Stiftung auf dem Hirsch für die Arbeiten zuständig.

Das zukünftige Innendesign der Apotheke Weißer Hirsch soll Tradition und Moderne im Stadtteil widerspiegeln. Quelle: Jörn Bathke

Ist die Apotheke vorübergehend nach nebenan gezogen, wird dort grundlegend saniert. Apothekerin Pauline Juhrisch habe sich entschlossen, bei der Gelegenheit dann auch die Apotheke neu zu gestalten und den Kundenbereich zu vergrößern, sagt Silke Grombach. Das neue Design hat der Berliner Innenarchitekt Jörn Bathke entworfen, der „mit seinen Büro schon mehrere hundert Apotheken in ganz Deutschland gebaut und umgebaut“ hat, wie er sagt. „Und zwar nicht von der Stange.“ Die Einrichtung solle Tradition und Moderne auf dem Weißen Hirsch verbinden.

... und dann das „Delizia“

Wenn die Apotheke wieder zurückgezogen ist, wird sofort wieder umgebaut. Denn dann wartet das Restaurant „Delizia“, um aus seinen jetzigen Räumlichkeiten in den ehemaligen Parklichtspielen ins Nebenhaus zu ziehen, wo jetzt der „Rossmann“ sein Sortiment ausverkauft.

Ina, Lisa und Vito Giuffrida, Inhaberfamilie des Ristorante „Delizia“. Quelle: Anja Schneider

Ina und Vito Giuffrida hängen derzeit ein wenig zwischen Baum und Borke. Vielleicht können sie bis zum Jahresende in den bisherigen Gasträumen bleiben. Das wäre super. „Dann haben wir nur zwei Wochen zu, und schon geht es drüben weiter“, erzählt „Delizia“-Chefin Ina Giuffrida. Vielleicht müssen sie aber auch schon zum 31. August raus und dann vier Monate überbrücken. Die Lage ist leider gerade unklar. Im neuen Restaurant wird es 75 Plätze geben, eine offene Küche, die großen Fensterfronten zur Straße; die jetzige Restaurant-Terrasse wird verschoben und rückt ans neue Domizil heran. Der neue Haupteingang liegt – die Denkmalpflege will es so – zur Bautzner Landstraße hin, der Nebeneingang ist mit seiner Rampe behindertengerecht und der Durchgang zur Terrasse.

Der Umzug in die neuen Räume wird ihr zweiter auf dem Weißen Hirsch sein. Vor elf Jahren eröffneten sie und ihr Mann Vito in der Villa Emma, vor gut acht Jahren zogen sie an den Platz um. Auf das neue Haus im Altbau freut Ina Giuffrida sich. „Es wird richtig gut“, ahnt sie. Am alten Ort zu bleiben, war ohnehin nicht möglich. Sie sei „froh, dass die Stiftung unser Vermieter ist“. Das habe auch während der Corona-Zeit geholfen, als das „Delizia“ insgesamt zwölf Monate dichtmachen musste. Die Eheleute haben sieben Mitarbeiter, alle ziehen mit ins neue Haus. „Da bleiben wir für immer, hoffe ich“, sagt sie.

Aus ehemaligem Restaurant wird dm-Markt

In den Glaskasten, der ihr Restaurant war, zieht dann auf 700 Quadratmetern ein neuer dm-Markt ein. „Voraussichtlich im Frühjahr 2023“, bestätigt der dm-Gebietsverantwortliche Gert Moßler. Der jetzige teilweise Leerstand ist dann Geschichte. Der Automatenbereich der Sparkasse und das Atelier von Thomas Reimann bleiben erhalten. „Wir freuen uns, dass wir das Objekt an der Bautzner Landstraße gefunden haben“, ergänzt Moßler. Es werde der 18. dm-Markt in Dresden sein und nicht der letzte. „Auf Grund der hohen Nachfrage unserer Kundinnen und Kunden sehen wir durchaus noch Potenzial für weitere Standorte in der Stadt.“

Dasselbe Schicksal wie die Apotheke hat übrigens auch einen Wohnstil-Laden und einen Optiker an der Bautzner Landstraße betroffen. Das Einrichtungshaus „Schach Casa Colonial“ zog einmal quer über den Platz in neue Räume, der Optiker wechselte aus seinen Räumen nach nebenan, im Haus wird durch den Eigentümer gründlich saniert.

Ein teueres Unterfangen

Umbauen und sanieren im Bestand und bei laufendem Betrieb – das ist aufwändig. Und teuer. „Von Seiten der Hans-Rudolf-Stiftung ist für die Arbeiten an sämtlichen Bestandsgebäuden des Stiftungsbesitzes ein sehr hohes Investitionsbudget notwendig“, erklärt Silke Grombach. Es dürfte sich um einige Millionen handeln; und das ist mehr als erwartet, als die Stiftung die Häuser 2017 erwarb.

Von Bernd Hempelmann