Dresden: Radikalität von Querdenken nimmt zu

Dresden

Nachdem Innenminister Roland Wöller (CDU) den Polizeieinsatz rund um die eskalierte Querdenken-Demo in Dresden bereits vor der Presse verteidigt hatte, musste er am Donnerstag bei einer Sondersitzung des Innenausschusses erneut Rede und Antwort stehen.

Im Anschluss an die nicht öffentliche Debatte wiederholte der Landtagsabgeordnete Valentin Lippmann (Grüne) seine Kritik: „Dass sich mehrere Hundert Personen offenbar unter dem Radar der Polizei gruppieren und Ansammlungen bilden konnten, spricht für eine wiederholte Unterschätzung der schnellen Mobilisierungsfähigkeit der ,Querdenken’-Bewegung.“

Technische Probleme erschwerten den Einsatz der Polizei

Zudem habe die Polizei deutlich die Gewaltaffinität von Teilen der Protestierenden unterschätzt. Bereits am Dienstag hatte sich Innenminister Wöller von der „Brutalität und Aggressivität“ überrascht gezeigt. Zwischen 1000 bis 2000 selbst ernannte Querdenker hatten sich am Sonnabend vor dem Maritim-Hotel am Kongresszentrum versammelt.

Zwar hatte das städtische Verbot der Querdenken-Kundgebung vor dem Oberverwaltungsgericht Bautzen (OVG) Bestand. Dennoch strömten die Anhänger zu einer genehmigten Versammlung der rechtsextremen Splittergruppe Heidenauer Wellenlänge.

Stand im Fokus der Kritik: Innenminister Roland Wöller (CDU) Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Anschließend hatte sich ein großer Teil in Richtung Ballsportarena bewegt, wo die Polizei die Demonstranten schließlich einkesselte. Viele andere waren vom Kongresszentrum zur Prager Straße marschiert. Auf ihrem Weg attackierten sie Polizisten. Die Bilanz der Polizei zählt zwölf verletzte Einsatzkräfte. Laut Journalistenverbänden waren auch Pressevertreter das Ziel von Attacken.

Dass der Einsatz für die Polizei nicht einfach war, erkannte Albrecht Pallas (SPD) an. Wegen technischer Probleme habe die Polizei den illegalen Aufzug in Richtung Innenstadt nicht verhindern können, sagte der innenpolitische Sprecher der Fraktion.

Demonstranten wollten offenbar den Landtag stürmen

Landespolizeipräsident Horst Kretschmar hatte am Dienstag erstmals vor der Presse mitgeteilt, dass vergangenen Sonnabend für über 90 Minuten eine Basisstation des polizeilichen Digitalfunks ausgefallen war. Währenddessen mussten die Einsatzkräfte mit Smartphones kommunizieren. Laut Polizeisprecher Marko Laske war ein technischer Defekt Schuld an dem Ausfall. Hinweise auf eine Manipulation der Anlage gebe es nicht.

Dennoch sei es der Polizei gelungen, den Landtag und das Impfzentrum vor möglichen Angriffen zu schützen. Nach der Sondersitzung des sächsischen Innenausschusses erklärte der Landespolizeipräsident: „Es war im Vorfeld klar, dass repräsentative Gebäude in Gefahr standen.“

Lesen Sie auch Querdenker-Aufmarsch in Dresden: Der Rechtsstaat hat kapituliert – ein Kommentar

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten die Demonstranten geplant, den Landtag zu stürmen, so Kretschmar. Dabei hätten sich Rechtsextremisten bewusst unter „lebensältere Menschen“ gemischt und diese auch mobilisiert. Laut Kretschmar hat die neue Vereinigung Freies Sachsen „entscheidend zur Lenkung der Personengruppe“ beigetragen. Außerdem würden die Schnittmengen mit der asyl- und ausländerfeindlichen Gruppierung Pegida immer größer.

Zur Galerie #dd1303: Querdenken und „Wellenlänge“ am 13. März 2021 in Dresden.

Nach Angaben des Landesamtes für Verfassungsschutz sind in der vor drei Wochen gegründeten „freiheitlichen Sammlungsbewegung“ Freies Sachsen bekannte Rechtsextremisten vereint. Den Vorsitz bekleidet der Pro-Chemnitz-Stadtrat Martin Kohlmann, einer seiner Stellvertreter ist der NPD-Funktionär Stefan Hartung.

Vernetzung von Corona-Leugner und rechtsextremer Szene

„Wir sind froh, dass uns Bilder wie aus Berlin oder Washington erspart geblieben sind“, sagte Pallas. Das war eines der Hauptziele, die die Polizei im Vorfeld definiert hatte. Das erkannte auch Landtagsabgeordneter Valentin Lippmann an: Es sei richtig gewesen, den Landtag als das Symbol der Demokratie und die Menschen, die zu diesem Zeitpunkt dort gearbeitet haben, bestmöglich zu schützen.

Trotzdem müsse Wöller aus den Ereignissen am Wochenende endlich die richtigen Konsequenzen ziehen, sagte Lippmann. Querdenken sei keine friedliche Veranstaltung. Das sehen auch Pallas und die Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz (Linke) so. „Sicherheits- und Versammlungsbehörde müssen künftig noch stärker das Vernetzungspotenzial von Corona-Leugnern mit der rechtsextremen Szene in den Blick nehmen“, sagte Pallas.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ereignisse in den vergangenen Monaten hätten deutlich belegt, dass sich Teile der Querdenker zunehmend radikalisieren, gewaltbereiter werden und deren Mobilisierungsfähigkeit gewachsen ist. Reichsbürger und Rechtsextreme seien tief in deren Netzwerke eingedrungen.

Köditz fügte hinzu: „Die Verantwortlichen für das aus dem Ruder gelaufene Versammlungsgeschehen werden weiter versuchen, die öffentliche Ordnung zu destabilisieren.“ Ihr Vorgehen verlange der Polizei und dem Innenministerium eine steile Lernkurve ab. Eine Fähigkeit, die sie Innenminister Wöller nicht zutraut. „Ich bleibe dabei, der Ministerpräsident sollte ihn entlassen“, sagte sie.

Polizei Dresden gerüstet für mögliche illegale Aktionen

Im Landtag gab es am Donnerstag eine heftige Debatte um die Rolle der AfD bei den Demonstrationen. Lippmann warf der AfD Schamlosigkeit vor, da sie sich als parlamentarischer Arm von Querdenken verstehe: „Das erinnert an das Agieren der Nationalsozialisten.“ Die „geistigen Brüder“ der AfD seien auf der Straße vor dem Landtag aufmarschiert.

Sebastian Wippel, innenpolitischer Sprecher der AfD, kritisierte den Polizeieinsatz als unverhältnismäßig hart und sprach von einer friedlichen Stimmung. Dagegen zeigte sich der CDU-Innenexperte Rico Anton „geschockt von dieser Relativierung“.

Mit Blick auf künftige Demonstrationen kursieren derzeit Gerüchte im Internet. Die Szene der Querdenker wolle künftig keine offiziellen Veranstaltungen mehr anmelden, sondern sich spontan zu illegalen Aufzügen verabreden. „Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise zu derartigen Aktionen vor“, sagte Polizeisprecher Marko Laske auf DNN-Anfrage.

Gleichzeitig seien diese, und das betreffe auch das kommende Wochenende, nicht auszuschließen. „Wenn es zu derartigen Aktionen kommen sollte, wird die Polizei darauf reagieren.“

Von Felix Franke und Andreas Debski