Dresden

Die Initiative „Querdenken 351“ hat am Sonnabend in Dresden demonstriert. Von den ursprünglich angemeldeten 1.000 Teilnehmern erschienen lediglich rund 150. Marcus Fuchs, Anmelder und Kopf hinter der Initiative, hatte das Spektakel im Vorfeld als „Großdemo“ beworben.

Die Corona-Leugner versammelten sich am frühen Nachmittag bei sengender Hitze auf dem Altmarkt. Die Inhalte der dort aufgetretenen Redner schwankten zwischen Freiheitsparolen und Reichsbürgertum.

Demonstration erinnert an Volksfestumzug

Anschließend formierten sich die Demonstranten zu einem Protestzug: Vom Altmarkt marschierten sie über die Wilsdruffer- und St. Petersburger Straße zum Hauptbahnhof. Dort angekommen, ging es über die Reitbahnstraße weiter zum Postplatz und schlussendlich zurück zum Startpunkt.

Die Demonstration erinnerte stellenweise an einen Volksfestumzug. So trug ein Teilnehmer etwa ein Zebra-Kostüm, aus den Boxen dröhnte thematisch angepasste Schlagermusik. Mehrmals stoppte die Polizei den Aufzug, weil sich einzelne Teilnehmer nicht an die Maskenpflicht hielten.

Über 500 Polizisten im Einsatz

Zu Beginn des sogenannten „Spaziergangs“ hatte ein „Querdenker“ zwei Journalisten bei ihrer Arbeit behindert. Er wollte nicht gefilmt werden, griff in deren Kamera. Ansonsten verlief die Demonstration weitgehend friedlich.

Nur zwei Verstöße gegen die geltende Corona-Schutz-Verordnung ahndeten die Einsatzkräfte. Zudem ermitteln sie aktuell gegen einen 63-Jährigen. Er stehe im Verdacht, einen Polizisten beleidigt zu haben, hieß es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Insgesamt waren über 500 Polizisten im Einsatz.

Warum „Querdenken 351“ deutlich weniger Menschen mobilisieren konnte, als in der Vergangenheit, darüber lässt sich derweil nur spekulieren. Ein befragter Teilnehmer hatte seine ganz persönliche These: Die Gewaltbilder aus der Vergangenheit würden Menschen abschrecken, sagte er.

