Dresden: Querdenker-Verbot bleibt bestehen

Die für Sonnabend geplante Demonstration der Initiative „Querdenken351“ bleibt verboten. Die Organisatoren sind mit ihrem gerichtlichen Eilantrag gegen das von der Versammlungsbehörde der Landeshauptstadt Dresden ausgesprochene Demonstrationsverbot gescheitert. Dies hat das Verwaltungsgericht (VG) Dresden am Freitagnachmittag entschieden.

Gefährdung der öffentlichen Sicherheit

Die Versammlungsbehörde der Landeshauptstadt Dresden hatte die Veranstaltung am 8. Dezember verboten und jede Form von Ersatzveranstaltungen am 12. und 13. Dezember 2020 im gesamten Stadtgebiet untersagt. Das Ordnungsamt begründete das Verbot mit der zu erwartenden hohen Teilnehmerzahl und der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit in Dresden vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Pandemiesituation. Zudem hat die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der alle Versammlungen am 12. Dezember untersagt wurden, die nicht bis zum 9. Dezember, 24 Uhr, bei der Versammlungsbehörde angezeigt worden sind.

Gegen beide Regelungen wandte sich der Versammlungsanmelder mit seinen am Freitagmorgen beim Verwaltungsgericht Dresden gestellten vorläufigen Rechtsschutzanträgen. Er argumentierte damit, dass die Versammlungs-, die Meinungs- und die Informationsfreiheit der potenziellen Demonstrationsteilnehmer beschnitten werde. Die Stadtverwaltung arbeite mit Vermutungen hinsichtlich der Gefährlichkeit der Kundgebung.

Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben

Die Behörde wies auf den am Freitag erreichten bundesweiten Höchststand von fast 30 000 Covid-19-Neuinfektionen hin. In Dresden liege die Inzidenzzahl seit dem 7. Dezember über 200. Dies untermauere die im angefochtenen Bescheid dargestellte konkrete und unmittelbare Gefahr für Leib und Leben einer Vielzahl von Menschen bei Durchführung der Versammlung.

Die Dresdner Richter folgten der Argumentation der Versammlungsbehörde. Deren Prognose, dass es bei der Durchführung der angemeldeten Versammlung zu einer erheblichen Infektionsgefahr für Versammlungsteilnehmer, Polizeibeamte und Passanten kommen würde, sei nicht zu beanstanden. Die Durchführung einer Versammlung mit 4000 Teilnehmern und der zu erwartende Geschehensablauf stelle vor dem Hintergrund der in Dresden weiterhin hohen Infektionszahlen ein unkalkulierbares und nicht zu kontrollierendes Risiko für das Schutzgut der körperlichen Unversehrtheit von beteiligten und unbeteiligten Personen dar.

Kein milderes Mittel zur Verfügung

Die Kammer sehe Ähnlichkeiten zu Versammlungen, bei denen es zu teils massiven Verstößen gegen Abstands- und Hygienemaßnahmen gekommen sei. Insofern könne auch für die am Sonnabend geplante Versammlung nicht davon ausgegangen werden, dass noch ein vertretbares Maß an Infektionsrisiko bestehe. Die Stadt dürfe die Versammlung „ausnahmsweise präventiv verbieten“, denn eine mildere und zur Gefahrenabwehr gleich geeignete Maßnahme stehe ihr nicht zur Verfügung. Die Erfahrungen der zuletzt durchgeführten Großdemonstrationen der Querdenker-Bewegung hätten gezeigt, dass sich etwa verfügte Auflösungen bei mehreren tausend Anhängern dieser Bewegung nicht effektiv durchsetzen ließen. Vielmehr seien nach Auflösungen massenhaft Verstöße gegen Abstandsregeln festgestellt worden. Zudem seien Ausschreitungen mit Polizeikräften zu erwarten.

Gegen den Beschluss kann der Anmelder der Demonstration in Beschwerde vor das Sächsische Oberverwaltungsgericht ziehen. Dieses hatte vor wenigen Wochen eine Verfügung der Messestadt Leipzig kassiert und eine Querdenker-Kundgebung in der Innenstadt erlaubt. Dabei war es zu chaotischen Szenen gekommen.

