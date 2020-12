Dresden

In Dresden sind am Montagvormittag die Zahlen bei den Quarantänefällen in Schulen und Kindertagesstätten leicht gesunken. In mehreren Einrichtungen sind die Quarantänemaßnahmen ausgelaufen. Aussagekräftig sind die Zahlen allerdings nicht, da in vielen Einrichtungen die Ermittlungen der Quarantänefälle noch nicht abgeschlossen sind.

Nach den Angaben der Stadtverwaltung wurden am Montag in Dresden an 68 Bildungseinrichtungen (Freitag: 77, einschließlich Horte) 2051 Quarantänefälle (Freitag: 2549) registriert. In 34 Kitas (Kinderkrippe und Kindergarten/ Freitag: 34) sind 826 Personen (Freitag: 1067) betroffen.

Anzeige

Kitas und Schulen trotz Pandemie geöffnet

Um das gesellschaftliche Leben nicht vollständig zum Erliegen zu bringen, bemüht sich der Freistaat, Schulen und Kitas trotz Corona-Pandemie geöffnet zu halten. Daher kommt es auch in diesen Einrichtungen zu Infektionsfällen bei Kindern und beim Personal und in der Folge zu Quarantänefällen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Sollten die Infektionszahlen unverändert hoch bleiben oder noch höher steigen, drohen in Kitas und Schulen neue Einschränkungen. Mit der neuen Corona-Schutz-Verordnung, die am 1. Dezember in Kraft getreten ist, werden in Gebieten ab einer Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und pro Woche verschiedene Maßnahmen wirksam.

Angesichts der enorm hohen Infektionszahlen im Freistaat denkt die Staatsregierung aber auch darüber nach, die Kindertagesstätten und die Schulen wieder zu schließen. Sollte der Inzidenzwert in den nächsten Tagen im Freistaat nicht unter 200 sinken, könnte die Regierung drastische Schutz-Maßnahmen verfügen.

An zwei Dresdner Schulen wird nach Informationen des Kultusministeriums die Schülerzahl im Unterricht reduziert. Am Berufsschulzentrum für Gesundheits und Sozialwesen „ Karl August Linger“ auf der Maxim-Gorki-Straße und am Gymnasium Bühlau wechseln sich die Klassen ab sofort mit Präsenzunterricht und Unterricht daheim ab.

Keine Zahlen über die Coronainfektionen in den Einrichtungen

Die Stadtverwaltung Dresden informiert täglich über den aktuellen Stand in Bereich der Kinderbetreuung und Bildungsstätten. Dabei wird aufgelistet, wie viele Gemeinschaftseinrichtungen und wie viele Personen betroffen sind. Bei Schulen und Kitas erfolgt eine Darstellung der konkreten Einrichtungen auf einer Stadtkarte. Zudem wird die Zahl der Quarantänefälle und die Dauer der Maßnahme genannt. Wie viele Coronainfizierte es an den Dresdner Schulen jeweils gibt, wird nicht dargestellt. In Elternkreisen beispielsweise wird das bedauert, die Stadt verweist aber auf Datenschutzgründe.

Zudem bezieht sich die Anzahl der angegebenen Quarantänefälle auch nur auf Festlegungen im Zusammenhang mit Coronafällen in der jeweiligen Einrichtung. Stehen also Kinder nur deshalb unter Quarantäne, weil es in ihrem Verwandten-, Freundes- oder Bekanntenkreis Coronafälle gibt, tauchen diese Fälle nicht in dieser Statistik auf.

Dresden hat rund 56 000 Plätze in rund 390 Kindertagesstätten (davon rund 25 000 in Horten an den Grundschulen) in städtischer oder freier Trägerschaft sowie etwa 60 000 Schüler allein in den rund 150 öffentlichen Schulen, also den von Land oder Stadt getragenen Einrichtungen. Die Veröffentlichungen der Stadt beziehen jedoch auch alle privaten oder vereinsrechtlich organisierten Bildungseinrichtungen ein – darunter die freien Schulen.

Häufig müssen die Zahlen der von Pandemiefolgen Betroffenen erst noch ermittelt werden. Die konkreten Einrichtungen (Stand: 7. Dezember 2020, 11 Uhr) sind in nachfolgender Übersicht enthalten.

Diese Kitas sind betroffen Kita „Rasselbande“ Klotzsche: 103 Fälle (bis 15. Dezember) Kita Pieschner Kinderinsel: Zahlen in der Ermittlung Kita Sonnenschein (Weinböhlaer Str.): 79 Fälle (bis 10. Dezember) Kita SpielWerk: 131 Fälle bis 14. Dezember Kita Michelangelostraße: 159 Fälle (bis 10. Dezember) Kita Villa Naseweis: 60 Fälle (bis 9. Dezember) DIS Kinderfreunde e.V. Schlaumäuse: 46 Fälle (bis 14. Dezember) Kita Tabaluga: 43 Fälle (bis 10. Dezember) Darbohnes Kinderwelt: 20 Fälle (bis 7. Dezember) Kita Krümelkiste: 17 Fälle (bis 9. Dezember) Kita Wiesenfrösche: 8 Fälle (bis 10. Dezember) Kita „Am Westhang“: 22 Fälle (bis 9. Dezember) Kita Leutewitzer Ring: Zahlen in Ermittlung Kinderzentrum Cossebaude: Zahlen in Ermittlung Kinderhaus Leubnitz: Zahlen in Ermittlung Kita „Pfiffikus“: 60 Fälle (bis 11. Dezember) Caritas-Kita St. Klara: Zahlen in Ermittlung Kita „Baumgeister“: Zahlen in Ermittlung Kita „Kinderinsel“: Zahlen in der Ermittlung Kita Geisingstraße: Zahlen in der Ermittlung Kita „Purzelbaum: Zahlen in der Ermittlung Integrations-Kita Lisa: Zahlen in der Ermittlung Kinderladen Conni: Zahlen in der Ermittlung Kita Hauptstraße 26a: Zahlen in der Ermittlung Kita „Baumstark“: Zahlen in der Ermittlung Kita „Bim Bam Bino“: Zahlen in der Ermittlung Kita „Hutbergstrolche“: 16 Fälle (bis 15. Dezember) Quelle: Stadtverwaltung

Diese Schulen sind betroffen 8. Grundschule: Zahlen in der Ermittlung 12. Grundschule: 26 Fälle (bis 11. Dezember) 19. Grundschule: 21 Fälle (bis 7. Dezember) 19. Grundschule (Hort): 41 Fälle (bis 11. Dezember) 26. Grundschule: Zahlen in der Ermittlung 32. Grundschule: Zahlen in der Ermittlung 39. Grundschule: 45 Fälle (bis 14. Dezember) 43. Grundschule: Zahlen in der Ermittlung 44. Grundschule: Zahlen in der Ermittlung 48. Grundschule: 20 Fälle (bis 10. Dezember) 50. Grundschule: Zahlen in Ermittlung 59. Grundschule: 79 Fälle (bis 7. Dezember) 70. Grundschule: 13 Fälle (bis 11. Dezember) 76. Grundschule: 35 Fälle (bis 11. Dezember) 81. Grundschule: 26 Fälle (bis 11. Dezember) 89. Grundschule: Zahlen in der Ermittlung 102. Grundschule: Zahlen in der Ermittlung 103. Grundschule: 71 Fälle (bis 8. Dezember) 108. Grundschule: 24 Fälle (bis 11. Dezember) BIP Kreativitätsgrundschule: Zahlen in der Ermittlung Grundschule Cossebaude: 144 Fälle (bis 9. Dezember) Universitätsgrundschule: Zahlen in der Ermittlung Melli Beese Grundschule: Zahlen in der Ermittlung 32. Grundschule: Zahlen in der Ermittlung 36. Oberschule: Zahlen in der Ermittlung 46. Oberschule: Zahlen in der Ermittlung 55. Oberschule: Zahlen in der Ermittlung 56. Oberschule: Zahlen in Ermittlung 62. Oberschule: 8 Fälle (bis 8. Dezember) 76. Oberschule: 35 Fälle (bis 11. Dezember) 82. Oberschule: Zahlen in der Ermittlung 88. Oberschule: 27 Fälle (bis 7. Dezember) 101. Oberschule: 38 Fälle (bis 8. Dezember) 116. Oberschule: 135 Fälle (bis 11. Dezember) 128. Oberschule: Zahlen in der Ermittlung 145. Oberschule: Zahlen in der Ermittlung Oberschule Pieschen: 63 Fälle (bis 11. Dezember) Oberschule Weixdorf: 8 Fälle (bis 9. Dezember) Semper Oberschule Dresden: 3 Fälle (bis 11. Dezember) SRH-Oberschule: 14 Fälle (bis 10. Dezember) Förderzentrum „A.S. Makarenko“: 14 Fälle (bis 7. Dezember) Förderschule Robinsonschule: 38 Fälle (bis 14. Dezember) Gymnasium Bühlau: 91 Fälle (bis 14. Dezember) Gymnasium Bürgerwiese: 27 Fälle (bis 8. Dezember) Romain-Rolland-Gymnasium: 35 Fälle (bis 11. Dezember) Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium: 59 Fälle (bis 10. Dezember) Hans-Erlwein-Gymnasium: 28 Fälle (bis 14. Dezember) Gymnasium Cotta: 165 Fälle (bis 15. Dezember) Gymnasium Dresden-Plauen (Terrassenufer): 113 Fälle bis 11. Dezember Bertolt-Brecht-Gymnasium: Zahlen in Ermittlung Gymnasium LEO: 25 Fälle (bis 9. Dezember) St. Benno Gymnasium: 27 Fälle (bis 15. Dezember) Ev. Kreuzgymnasium: 57 Fälle (bis 14. Dezember) Landesgymnasium für Musik: Zahlen in der Ermittlung Sportgymnasium: Zahlen in der Ermittlung HOGA berufliches Gymnasium: 137 Fälle (bis 11. Dezember) BSZ für Bau und Technik: 97 Fälle (bis 14. Dezember) BSZ Wirtschaft „ Franz Ludwig Gehe“: Zahlen in der Ermittlung BSZ Wirtschaft „Prof. Dr. Zeigner“: 24 Fälle (bis 11. Dezember) BSZ für Elektrotechnik: 178 Fälle (bis 9. Dezember) BSZ Agrar und Ernährung: 15 Fälle (bis 15. Dezember) Freie berufsbildende Schulen: 1 Fall (bis 10. Dezember) RailXpert: 2 Fälle (bis 19. Dezember) ISD-Internationale Schule Dresden: Zahlen in der Ermittlung Adolph-Kolping-Schule Dresden: 14 Fälle (bis 7. Dezember) AFBB Berufsschule Wirtschaft und Technik: Zahlen in der Ermittlung Hoga: 72 Fälle (bis 8. Dezember) Bildungsinstitut des Handels: 14 Fälle (bis 7. Dezember) Freie Evangelische Schule: 25 Fälle (bis 7. Dezember) Palucca Hochschule: 8 Fälle (bis 9. Dezember) CS Christliche Schule: Zahlen in Ermittlung WAD Bildungsakademie: Zahlen in der Ermittlung IHK-Bildungszentrum: Zahlen in der Ermittlung Quelle: Stadtverwaltung

Von Thomas Baumann-Hartwig