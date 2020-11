Dresden

Schwer gezeichnet zur Stadtratssitzung: Stadtrat Frank Hannig (Freie Wähler) ist am Mittwochabend Opfer einer Gewaltstraftat geworden. Der Rechtsanwalt war auf dem Weg zu einem Mandantengespräch in Grimma, als er auf der Autobahn bemerkte, dass sein Wagen Kühlwasser verliert. „Deshalb bin ich an der Raststätte Heiterer Blick rausgefahren.“

Auf dem Tankstellengelände habe ein Unbekannter die Tür seines Autos aufgerissen und ohne Vorwarnung zugeschlagen. Dann sei der Täter mit einem schweren Wagen weggefahren, aber kurze Zeit später zurückgekommen. „Als ich ihn fotografiert habe, hat er richtig zugeschlagen. Als ich am Boden lag, hat er auf mein Gesicht und meinen Hals eingetreten“, so Hannig. Ihm sei es gelungen, aufzustehen und sich zur Wehr zu setzen. Wenig später sei der Angreifer davongefahren.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Hannig erlitt ein Schleudertrauma, mehrere Verletzungen im Mund, die genäht werden mussten, sowie Prellungen und Blutergüsse. „Mir geht es den Umständen entsprechend“, erklärte der 50-jährige Stadtrat. Die Hintergründe der Attacke sind noch unklar. Die Polizei hat einen 51-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Dieser hat in seiner ersten Vernehmung erklärt, das Auto von Hannig habe an seiner Lieblingszapfsäule gestanden. Er habe Hannig zum Wegfahren aufgefordert. Dann sei die Situation eskaliert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beweislage ist gut, weil der Angriff von der Videokamera der Tankstelle aufgezeichnet wurde.

Von Thomas Baumann-Hartwig