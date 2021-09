Dresden

Am 21. März flog ein brennender Molotowcocktail in das Kebab-Haus am Schillerplatz an der Loschwitzer Straße. Ein Mann hatte den am frühen Nachmittag gezündet und in den Imbiss geworfen, in dem sich Mitarbeiter und noch ein Kunde aufhielten.

Entgegen seinen Erwartungen explodierte aber der Brandsatz nicht, sodass die Mitarbeiter die aus dem Flaschenhals züngelnden Flammen löschen konnten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand auch kein Sachschaden, aber logischerweise erhebliche Aufregung.

Zur Tatzeit schuldunfähig

Der Täter konnte zunächst flüchten, wurde aber später festgenommen. Seit gestern steht der Pole Pawel S. wegen versuchter schwerer Brandstiftung und versuchter Körperverletzung vor dem Landgericht. Laut Staatsanwaltschaft sei es ihm darauf angekommen, durch die Ausbreitung des Feuers die Geschäftsräume zu schädigen und die Anwesenden zumindest durch das Einatmen der giftigen Rauchgase zu verletzen.

Bei dem 35-Jährigen geht es nicht um eine Haftstrafe, sondern um eine Einweisung in eine Anstalt. Der Mann leidet – bedingt durch seinen Drogen- und Alkoholmissbrauch – unter paranoider Schizophrenie und war zum Tatzeitpunkt schuldunfähig. Da im Zuge seines Zustandes davon auszugehen ist, dass er weitere Straftaten begeht, bejaht die Staatsanwaltschaft eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik.

„Wollte denen Angst einjagen“

Er sei einen Tag zuvor nach Dresden gereist, um dem Coronavirus in Polen zu entkommen, erzählte Pawel S. Er sei durch die Stadt gelaufen und dann irgendwie in dem Imbiss gelandet, wo man ihn beim Wechselgeld betrogen hätte, was ihn sehr wütend gemacht habe. Die folgende Nacht verbrachte er in einer von ihm aufgebrochenen Gartenlaube, trank Wodka und spritzte sich Crystal.

Dann, so der Pole, habe er beschlossen, den Typen eins auszuwischen und habe sich mit einer Glasflasche, Grillanzünder und einem Tuch den Molotowcocktail gebastelt. „Ich wollte denen nur Angst einjagen, ich wollte niemandem Schaden zufügen und ich habe ja auch niemanden verletzt“, beteuert Pawel S. immer wieder.

Der 35-Jährige war nach der Tat auf Grund seines psychischen Zustands in eine Klinik eingewiesen worden. Dort hatte er dem Gutachter erzählt, dass es noch einen Grund für den Brandanschlag gegeben haben. Der „militärische Abschirmdienst“, wahlweise „Geheimdienst“, habe ihm die Tat befohlen. Das sei ihm telepathisch übermittelt worden, denn er sei ein „Neuroübertrager“. Genau erklären konnte er das am Dienstag alles nicht. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler