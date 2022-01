Dresden

In einer Bäckerei geht es mitunter heiß her, das liegt in der Natur der Sache. In der Bäckerei an der Böcklinstraße gab es im April 2020 allerdings nicht nur einen heißen Ofen und warmes Brot, sondern auch heiße Ohren und eine blutige Nase. Wegen gemeinsamer gefährlicher Körperverletzung stehen deshalb jetzt zwei ehemalige Mitarbeiter vor dem Amtsgericht. Die beiden Afghanen sollen einen Landsmann vermöbelt und ihm die Nase gebrochen haben. Krankenwagen und Polizei rückten an und nun hat die Sache ein juristisches Nachspiel.

Streit im Raumtemperatur

Grund für die Auseinandersetzung war die Temperatur in einem Raum der Bäckerei, wo der Brotteig vorm Backen lagert. Da gab es Zoff, ob es zu kalt oder zu warm war, was der Chef gesagt und wer und warum am Temperaturregler gedreht hatte. Das Ganze endete in einer Rangelei. Nur konnte vor Gericht zunächst nicht geklärt werden, wer denn da zuerst gehauen hatte. Angeklagte und das Opfer erzählten sehr verschiedene Geschichten.

Zeugen hatten wiederum bei der Polizei etwas ganz anderes ausgesagt – nur waren die nicht erschienen. Ein teurer Spaß, ihnen wurden jeweils 100 Euro Ordnungsgeld aufgebrummt und sie müssen die Kosten, die durch ihr Fernbleiben entstanden sind, zahlen, zum Beispiel für die Dolmetscher. Fortsetzung folgt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Monika Löffler